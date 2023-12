Pnrr: Zilli, anticipati 20 mln per spese progettazione opere pubbliche

“Il Friuli Venezia Giulia ha voluto cogliere la sfida del Pnrr con spirito costruttivo, introducendo gli strumenti migliori a favore degli enti locali ed esercitando la propria autonomia per fare in modo che le opportunità derivanti da questo piano si traducano concretamente in opere sul territorio. Con questo intento abbiamo attivato alcune linee di anticipazione delle risorse per 20 milioni di euro al fine di garantire la liquidità di cassa necessaria ai Comuni per portare a compimento gli impegni”.

È quanto ha riferito l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenuta oggi in videoconferenza al webinar promosso dal Centro Europe Direct Carnia e incentrato sulla promozione dello scambio di buone pratiche tra territori rurali montani per incrementare la consapevolezza di amministratori locali, stakeholder e cittadini sull’impatto positivo del Pnrr sulle comunità locali.

Zilli si è soffermata sulla scelta dell’Amministrazione regionale di istituire una Cabina di regia del Pnrr come “luogo di pianificazione e coordinamento degli ambiti di intervento e di orientamento su scelte strategiche di investimento, alla luce delle priorità individuate dalla Giunta e necessario luogo di confronto con i Comuni attraverso l’Anci. Grazie al raccordo con lo Stato promosso dal governatore Fedriga abbiamo portato all’attenzione del Governo modifiche e ottimizzazioni di processo, cercando di risolvere in particolare i complessi problemi burocratici che caratterizzano le procedure legate al Pnrr”.

“Quella realizzata dal Friuli Venezia Giulia è una vera e propria task force che coadiuva la Regione e gli enti locali per far fronte a carenze di personale, di competenze, di assistenza procedurale – ha spiegato Zilli -. Siamo fiduciosi perché continuiamo a ricevere le tranche delle risorse che ci spettano a fronte delle corrette rendicontazioni e siamo riusciti anche ad aggiungere importanti fondi complementari”

“Questo modo di lavorare in sinergia tra Enti è una dimostrazione di attaccamento al territorio e una buona pratica per arricchire di contenuti il principio di sussidiarietà. Solo così possiamo valorizzare le periferie e fare in modo che l’Europa sia sempre più a misura di cittadino”, ha concluso Zilli.