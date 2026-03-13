Pnrr: Zilli, avanzamento positivo e cantieri in fase operativa finale

“Lo stato di avanzamento dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in regione è molto positivo. C’è quindi soddisfazione per i risultati raggiunti finora, sia in termini di capacità di spesa, sia nella prospettiva del traguardo finale”.

Così l’assessore alle Finanze Barbara Zilli a margine della riunione della Cabina di regia regionale per il monitoraggio dei progetti del Pnrr in Friuli Venezia Giulia. Come ha sottolineato l’assessore, il tavolo di coordinamento si è dimostrato un raccordo virtuoso e utile per la messa a terra dell’imponente mole di risorse finanziarie derivanti dal Pnrr e dal Piano complementare. “La sinergia – ha aggiunto Zilli – attivata sin dall’inizio si conferma un metodo di lavoro vincente, che ci permetterà di raggiungere i target prefissati e conseguire i nostri obiettivi: garantire investimenti e crescita per il territorio”. Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, i progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza stanno entrando nella fase operativa finale. I dati confermano che la macchina amministrativa sta operando il conseguimento degli obiettivi: gli enti locali hanno già trasformato in pagamenti il 60% dei fondi assegnati, segnando un balzo di ben nove punti rispetto a fine 2025. Performance ancora più elevate si registrano per gli enti regionali di decentramento, che hanno raggiunto il 79% della spesa.

L’assessore ha affermato che siamo ormai oltre la semplice pianificazione: i cantieri sono in piena attività e dimostrano una consolidata capacità di gestione delle risorse. Per la comunità regionale, questa accelerazione si traduce nella realizzazione concreta di opere e servizi nei tempi previsti, garantendo risposte rapide ed efficaci alle esigenze del territorio. Inoltre, a questo dato si affianca l’avanzamento procedurale degli interventi. La Regione, come soggetto attuatore diretto, ha portato a conclusione 280 interventi, mentre altri 267 risultano in corso di realizzazione. Il sistema degli enti locali mostra una dimensione ancora più ampia: 801 interventi risultano conclusi e 553 sono attualmente in esecuzione. Gli Enti di decentramento regionale presentano numeri più contenuti ma analogamente avanzati, con 16 interventi completati e 15 ancora in corso. Nel complesso, il volume di opere già concluse evidenzia come una parte significativa della programmazione abbia ormai superato la fase amministrativa per tradursi in risultati concreti sul territorio. Il quadro generale delle risorse conferma la portata dell’impegno finanziario. Considerando l’insieme dei programmi Pnrr e Pnc, il territorio regionale è interessato da una dotazione complessiva superiore ai 3,4 miliardi di euro. Una quota rilevante di queste risorse è gestita direttamente dall’Amministrazione regionale, che segue interventi per circa 655 milioni di euro distribuiti tra diverse missioni del Piano. Parallelamente, infine, si rafforza anche la dimensione della trasparenza pubblica.

Sul portale Europa FVG è stata infatti attivata una nuova sezione dedicata ai progetti conclusi, che raccoglie gli interventi già completati e consente di consultare in modo diretto esempi concreti di realizzazione: dagli interventi di digitalizzazione ai progetti culturali e di riqualificazione infrastrutturale. È prevista inoltre la pubblicazione di una newsletter periodica dedicata proprio ai progetti conclusi, con l’obiettivo di rendere più accessibili i risultati raggiunti attraverso i programmi europei e nazionali.