Pnrr: Zilli, impegni di spesa arrivati all’80 per cento

“Ci stiamo avvicinando alle fasi finali di questa importante e complessa operazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che vede la Regione e gli Enti locali uniti nel conseguimento degli obiettivi di spesa e di realizzazione delle opere”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della 15. riunione della Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Come ha comunicato l’assessore, dopo aver ringraziato l’Anci regionale e le direzioni dell’Amministrazione per l’impegno profuso, si registra una nuova attribuzione alla Regione di 32 milioni euro a favore dell’acquisto di due treni elettrici che va ad incrementare la quota di risorse a beneficio dell’Amministrazione.

La maggior parte degli investimenti è a un buon livello di avanzamento , come è stato spiegato nel corso della riunione. Gli impegni di spesa hanno infatti raggiunto l’80 per cento delle assegnazioni. Per quel che riguarda invece i progetti conclusi sul territorio regionale, la quota è arrivata al 40 per cento.

In ordine allo stato di avanzamento dei primi trenta progetti (per valore) in gestione all’Amministrazione regionale, “il livello di attuazione è generalmente buono”: avviato il potenziamento delle linee regionali (Società ferrovie Udine-Cividale, 41 mln); a un buon livello di esecuzione i lavori per l’intervento ospedale sicuro e sostenibile (terza torrecomprensorio di Cattinara a Ts, 11,9 mln); procedono speditamente anche gli interventi di gestione rischio alluvione (messa in sicurezza sito terme romane di Monfalcone, 3,9 mln – consolidamento muri sede stradale della Tarcento-Uccea, 3 mln) e degli ospedali di comunità (Codroipo, 2,6 mln – Cividale del Friuli, 2,6 mln – Cormons, 2,6 mln – Gorizia ex sanatorio, 2,6 mln – Sacile nuovo edificio, 2,6 mln).

Infine, relativamente agli acquisti, è in esecuzione la fornitura dei 51 mln finalizzata a reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, ed già alle fasi di collaudo la digitalizzazione dei dipartimenti di emergenza e accettazione dell’Ospedale di Udine S. Maria della Misericordia per 6,6 mln.