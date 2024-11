Dal polo della moda alla zona franca per l’Hi-tech, il futuro di Porto Vecchio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non doppioni di attività e servizi già presenti in città, ma un completamento dell’attuale offerta. Così le categorie economiche hanno risposto alla Camera di Commercio della Venezia Giulia che le ha interrogate sul futuro di Porto Vecchio, a Trieste. Tra le proposte avanzate, quella di studentati, attività ludiche, una grande centro benessere per le famiglie sul modello austriaco e un polo della moda delle grandi firme. Poi c’è l’idea della Camera di Commercio della Venezia Giulia – come spiega nella prossima intervista il Presidente Antonio Paoletti – di realizzare una zona franca per attrarre grandi aziende del Far East del comparto tecnologico.