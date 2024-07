“Ponte Dignano a rischioin caso di piena”, interrogazione sulle frasi di Scoccimarro

«Le dichiarazioni dell’Assessore Scoccimarro sul ponte di Dignano sono inquietanti; se è vero che il ponte è a rischio crollo in caso di piena, la popolazione e i Comuni coinvolti devono essere informati immediatamente e devono essere presi i provvedimenti del caso». È il commento del segretario del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo alle affermazioni rilasciate ieri dal componente della Giunta Fedriga a Telefriuli.

«I casi sono due – incalza Moretuzzo –: se è vero quanto sostiene l’Assessore Scoccimarro, cioè che il ponte è a rischio crollo, si convochi immediatamente un tavolo tecnico che illustri la situazione e i motivi che determinano questo stato di emergenza, così che i sindaci e le autorità competenti dispongano la chiusura del traffico in caso di aumento del livello dell’acqua del fiume e la popolazione venga messa a conoscenza dei rischi che corre attraversando il manufatto in date situazioni climatiche. Se invece si tratta dell’ennesima dichiarazione fuorviante dell’Assessore, a beneficio di telecamere e taccuini dei giornalisti, con il solo scopo di creare allarmismo e giustificare una posizione della Giunta regionale sulle opere che interessano il Tagliamento sempre più indifendibile, allora il momento è decisamente preoccupante. In questo caso è evidente che l’Assessore è in stato confusionale e sta perdendo definitivamente il controllo della situazione, visto che solo un paio di giorni fa ha fatto un altro intervento scomposto in occasione dell’Assemblea dell’Ausir. Per questo il Presidente Fedriga dovrebbe intervenire tempestivamente e togliergli le deleghe prima che faccia altri danni».

«Dopo i passi falsi dell’Assessora Amirante sulla Cimpello-Gemona – continua il segretario del Patto per l’Autonomia –, con ipotesi progettuali prima dichiarate in via di approvazione e poi clamorosamente affossate in seguito alla mobilitazione popolare del territorio collinare, ora è la volta delle opere sul Tagliamento, in cui il duo assessorile di Fratelli d’Italia passa con disinvoltura dall’approvazione in Giunta di una delibera che parla di traverse laminanti affiancate al ponte a progetti di ponti traversa. Il tutto con la crescente contrarietà di Comuni e cittadini che chiedono soprattutto trasparenza e chiarezza di informazioni. Esattamente quello che Scoccimarro non ha fatto con le dichiarazioni di oggi. In ogni caso depositerò un’interrogazione alla Giunta perché chiarisca immediatamente le condizioni strutturali del ponte sul Tagliamento».