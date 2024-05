Pontello in festa, a Majano si inaugura il giardino sensoriale

Domenica 26 maggio la struttura residenziale de La Fondazione Valentino Pontello ETS aprirà le sue porte alla comunità di Majano per una giornata di festa all’insegna dell’inclusione e della solidarietà. Numerose saranno le attività proposte, tra cui un’esperienza multisensoriale indoor in Stanza Snoezelen, per la prima volta fruibile al pubblico e inaugurata appena lo scorso anno, un laboratorio di yoga outdoor e attività laboratoriali e di intrattenimento pensate per i più piccoli.

In occasione di questa festa sarà inaugurato il giardino sensoriale “Le Stanze a Cielo Aperto” che ha preso ispirazione dalla sala multisensoriale allestita all’interno degli spazi della Fondazione. Un’idea nata con lo scopo di migliorare il benessere psico-fisico delle persone e portare benefici sul piano motorio-sensoriale, emotivo e sociale e realizzata grazie alla concessione di un contributo della Regione FVG.

In questo spazio verde che, per la sua esclusività, impreziosisce e arricchisce il territorio dell’area Collinare, i cinque sensi vengono stimolati dagli elementi naturali presenti all’interno di ciascuna delle cinque “stanze” attraverso l’esplorazione e la manipolazione, favorendo comportamenti positivi ed inclusivi.

Un progetto nato dagli utenti per gli utenti che hanno collaborato attivamente alla realizzazione di questo percorso attraverso diversi laboratori che li hanno visti coinvolti nella preparazione del terreno, la semina e la piantumazione… guidati dalle esperte del verde che ne hanno coordinato il lavoro e curato l’ideazione progettuale.

Il giardino, suddiviso in 5 stanze verdi, accompagna il visitatore in un percorso sensoriale volto a stimolare i 5 sensi: vista, olfatto, udito, gusto e tatto. Il nastro tricolore verrà tagliato alle ore 11:00 davanti alle autorità e ai rappresentanti delle Amministrazioni locali presenti. Seguirà l’esibizione della banda di Pers, la benedizione del parroco della comunità, Don Giuliano, molto vicino alla Fondazione e il pranzo servito nell’area festeggiamenti.

Quella di domenica sarà un’occasione per la Pontello di presentare ufficialmente gli ultimi progetti che l’hanno coinvolta e per i presenti di conoscere da vicino questa importante realtà sociale del territorio che accoglie più di 30 persone con disabilità, in un clima di festa e giovialità.