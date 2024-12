Por Fesr: Zilli, Fvg modello nella gestione Fondi europei

La capacità della Regione Friuli Venezia Giulia di gestire i fondi europei si conferma un modello di eccellenza a livello nazionale ed europeo. Il completamento del Por Fesr 2014-2020 con il 121% della spesa certificata dimostra non solo l’efficienza della nostra amministrazione, ma anche il grande impatto positivo di questi fondi sul tessuto economico e sociale del territorio”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in occasione della riunione odierna del Comitato di Sorveglianza del Pr Fesr 2021-2027, svoltasi all’Urban Center di Trieste. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il bilancio finale del Por Fesr 2014-2020, che ha realizzato 2.812 progetti raggiungendo la completa realizzazione finanziaria con una spesa certificata, alla chiusura dell’ultimo anno contabile di 278,79 milioni di euro (corrispondente al 121 % della dotazione Fesr del Programma), ampiamente superiore al target finale.

“Durante tutto il periodo di attuazione del Programma la Regione Friuli Venezia Giulia si è sempre attestata tra il gruppo di regioni più virtuose per l’avanzamento della spesa, ponendosi anche al primo posto in assoluto a livello nazionale durante gli ultimi due anni. A tal proposito, particolare apprezzamento in merito all’attuazione del Programma si riscontra anche nel Referto sulla gestione dei fondi comunitari da parte della Regione approvato dalla Corte dei conti” ha commentato Zilli. È stato inoltre fatto il punto sull’avanzamento del Pr Fesr 2021-2027. Ad oggi sono state complessivamente approvate 40 procedure di attivazione sulle 68 previste: un traguardo significativo, raggiunto anche grazie alle ulteriori risorse Par (Piano aggiuntivo regionale) che la Regione ha stanziato, ad oggi pari a 185 milioni di euro, accanto alla dotazione finanziaria dello stesso Pr, pari a 365 milioni di euro, che portano le risorse complessive disponibili a 550 milioni di euro. Per quanto concerne, invece, l’avanzamento della spesa, il valore totale di risorse attivate è pari a 379,65 milioni di euro, gli impegni sono pari a 138 milioni di euro, mentre i pagamenti effettuati dai beneficiari ammontano a 24 milioni di euro. Ad oggi risultano finanziati complessivamente 1.633 progetti per 3.489 domande presentate, con un contributo complessivo approvato pari a 219 milioni di euro.

“Il nostro impegno – ha sottolineato Zilli – è garantire che queste risorse continuino a sostenere l’innovazione, la transizione ecologica e la competitività delle imprese del Friuli Venezia Giulia, puntando a valorizzare i settori strategici come il bio high tech e l’high tech e promuovendo sinergie tra ricerca e imprenditorialità. L’esperienza dell’Urban center, la casa delle start up realizzata anche grazie ai finanziamenti del Por Fesr 2014-20, è un esempio concreto dei risultati che possiamo raggiungere lavorando in questa direzione”. La riunione si è chiusa con l’illustrazione della procedura di riesame intermedio del programma 2021-27. Tale procedura risulta particolarmente importante in quanto costituisce un momento formale di verifica dei contenuti del Programma approvato a fine dicembre 2022, in funzione di una sua possibile revisione per il perseguimento degli obiettivi finali al 2029. La proposta di revisione del Pr Fesr 2021-27 dovrà essere formalmente presentata alla Commissione europea entro il prossimo mese di marzo 2025 e, in tale prospettiva, l’Autorità di gestione ha già avviato verifiche che coinvolgeranno tutti i portatori di interesse.