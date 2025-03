“Creatività che ispira, innovazione che connette: vivi l’emozione del design” è il filo conduttore della 14^ edizione della Pordenone Design Week, in programma a Pordenone da lunedì 10 a venerdì 14 marzo, con i tradizionali laboratori di casi studio aziendali, le lezioni in vetrina nei negozi del centro, la mostra diffusa dedicata al Made in Italy.

La manifestazione realizzata da Consorzio Universitario, ISIA Roma Design, Confindustria Alto Adriatico e Associazione Pordenone Design Week, mira a sviluppare i nuovi scenari legati al design contemporaneo, esplorando la connessione esistente tra la creatività e l’innovazione che dà forma alle idee, generando risultati estetici e migliorativi del nostro quotidiano.

Come da tradizione, per una settimana alcuni dei principali attori del sistema del design nazionale e internazionale affiancati dagli studenti trasformeranno la città sul Noncello in un crocevia di sperimentazione, studio e progettazione dal respiro internazionale, contribuendo a rafforzare ulteriormente il ruolo di Pordenone “Capitale del Design”. Un ruolo fondamentale che non a caso si incardina e rafforza anche nel dossier di Candidatura a Capitale Italiana della Cultura di Pordenone nel 2027, attraverso i progetti a cura del Consorzio Universitario “Terraferma”, percorso formativo dedicato ai giovani pordenonesi a Villa Cattaneo, “Deep Tech for Future” in collaborazione con ITS Alto Adriatico e Lef, e “Il Futuro delle città medie” progetto diffuso e centro polifunzionale, una summer school – da realizzare in collaborazione con ISIA e altre facoltà estere – aperta a studenti di tutta Europa, dedicata al ruolo del design nella rigenerazione urbana.

La Pordenone Design Week si consolida dunque come think tank, luogo di dibattito e studio attorno alle nuove direttrici di questa disciplina, al punto da costituire un appuntamento fondamentale nell’agenda di chi si occupa di design, anche sul piano internazionale. Lo dimostrano le collaborazioni la Scuola di Architettura e Design ISBA Ayin’a di Lomè (Togo), istituzione accademica che sarà presente all’opening della Design Week, lunedì 10 marzo con la sua co-fondatrice e direttrice, Nadège Amouzou-Amedey. Ma non è l’unica partecipazione internazionale, perché oltre all’Africa ci sarà il Brasile: gli studenti del corso di Design della Università Unesc / Universidade Do Extremo Sud Catarinense di Santa Catarina do Sul, guidati dal prof. Joao Luis Silva Rieth, responsabile del Dipartimento, si collegheranno via web per seguire lo worshop dedicato al “Low Density Design”.

«Oltre ad essere un modello didattico di eccellenza – commenta Andrea Zanni, direttore del Consorzio Universitario di Pordenone – la Pordenone Design Week è un modello innovativo di collaborazione tra il mondo dell’impresa e quello accademico, che ogni anno è sempre più apprezzato e richiesto dalle aziende che collaborano con il nostro sistema di alta formazione. Le aziende partecipano attivamente a workshop intensivi in cui presentano sfide concrete legate a prodotti, servizi o strategie di mercato. Gli studenti, guidati da docenti ed esperti del settore, lavorano su soluzioni innovative in un breve arco di tempo. Questi workshop adottano metodologie come il design thinking, che stimola il pensiero creativo e la risoluzione di problemi. Le imprese, nella Design Week, non sono semplici sponsor, ma veri e propri partner nel processo creativo. Interagiscono direttamente con i partecipanti per co-progettare nuove soluzioni, sperimentare materiali, sviluppare concept di prodotto o migliorare l’esperienza utente. Questo approccio permette alle aziende di beneficiare di idee fresche e prospettive non convenzionali. Molti progetti sviluppati durante la Design Week vengono prototipati e testati anche attraverso laboratori, materiali e risorse messe a disposizione dalle aziende, per trasformare le idee in modelli concreti, valutandone la fattibilità e il potenziale commerciale».

«Pordenone oggi è Geodesign– spiega Giuseppe Marinelli direttore scientifico della Pordenone Design Week –Europa Africa Brasile, lo spirito internazionale che da sempre caratterizza la PDW quest’anno decolla in versione mondiale e al design che sogniamo possiamo tranquillamente anteporre la particella “geo”. Le sfide progettuali che coinvolgono aziende e studenti del nostro territorio ora sono condivise da scuole sparse su tre continenti a testimoniare la nostra capacità attrattiva, ma anche che in genere nella storia la cultura nasce dove cadono muri e barriere. L’entusiasmo e lo spirito di collaborazione di questi studenti è il messaggio di augurio più autentico in un mondo sempre più difficile».

«La Pordenone Design Week – aggiunge Tommaso Salvatori, direttore di ISIA Roma Design – è uno dei veicoli per creare relazione con il territorio tra produzione e ricerca, tra formazione e aziende, valore che già è stato riconosciuto e premiato dall’Adi Index. Passaggio fondamentale è che a farsi promotori di testimonianza, sono gli studenti, che entrano in contatto e fanno da tramite con la cittadinanza. Attraverso l’approccio sistemico al prodotto, i gruppi di ricerca, possono affrontare problemi complessi fornendo spunti e soluzioni progettuali interessanti per le aziende che potranno poi essere sviluppate successivamente. Oltre ai workshop la PDW è ormai un festival cultura ricco di iniziative sul territorio che la rendono un modo culturale della regione».

La manifestazione è organizzata da Consorzio Universitario di Pordenone, ISIA Roma Design sede di Pordenone, Confindustria Alto Adriatico e Associazione Culturale Pordenone Design. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Bcc Pordenonese e Monsile e Fondazione Friuli, con il patrocinio di Comune di Pordenone e Camera di Commercio di Pordenone e Udine, e il sostegno dei partner Adi Fvg, Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani, Comet (Cluster della Metalmeccanica del Fvg).

OPENING (10 marzo) CON LUISA BOCCHIETTO

Questa 14^ edizione prenderà avvio come di consueto con l’Opening, in programma lunedì 10 marzo alle 11 nel Consorzio Universitario Pordenonese (Aula S1 di via Prasecco), che quest’anno avrà come ospite protagonista l’architetto Luisa Bocchietto, Senator di World Design Organization, che terrà la sua Lectio Magistrali dal titolo “Dal prodotto industriale al valore immateriale del Design”: «Il design industriale rappresenta una disciplina riconosciuta del mondo contemporaneo. Oggi, a distanza di oltre un secolo, deve affrontare nuove sfide rispetto agli obiettivi di partenza. Il design continua a essere utilizzato per la realizzazione di prodotti, ma sempre più si occupa di processi e servizi. La stessa metodologia di ricerca e progettazione viene applicata per la creazione di beni più immateriali. Al centro dell’interesse anche nuovi approcci e criteri di giudizio che contraddistinguono il buon design».

La mattinata prenderà avvio alle 9 con l’apertura dei workshop aziendali a cui partecipano gli studenti di ISIA Roma Design sede di Pordenone. Contemporaneamente a partire dalle 10.30 è in programma la mattinata di convegno moderato da Giuseppe Marinelli, ideatore e direttore scientifico della Pordenone Design Week, con la partecipazione di Alessandra Gallone consigliere del Ministro dell’Università e Ricerca, di Alberto Parigi vicesindaco reggente del Comune di Pordenone, Francesca Ros presidente del gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Alto Adriatico, Paolo Candotti presidente del Consorzio Universitario di Pordenone, Giuseppe Morandini presidente della Fondazione Friuli, Giovanna Cassese presidente Cnam – Consiglio nazionale dell’alta formazione del Mur, e di Tommaso Salvatori direttore di ISIA Roma Design.

WORKSHOP (10-14 marzo)

Rappresentano la motivazione fondamentale e caratteristica peculiare dell’esperienza sviluppata all’interno della Pordenone Design Week. Durante questa settimana l’ISIA sospende la didattica normale, creandone una particolare con gruppi di lavoro che si dedicano alla progettazione di prodotti, comunicazione e servizi. I briefing proposti dalle aziende vedranno impegnati docenti ISIA, designer professionisti e studenti. Ai workshop anche quest’anno partecipano aziende di diversi settori produttivi che durante la Design Week svilupperanno nuove soluzioni progettuali ai committenti per fornire soluzioni in ottica di sostenibilità, comunicazione e design di prodotto.

LA SETTIMANA DEDICATA AL DESIGN

La Pordenone Design Week proseguirà per tutta la settimana; oltre ai laboratori, le cui idee progettuali verranno poi esposte nel pomeriggio conclusivo venerdì 14 marzo in un evento su prenotazione (vista la capienza della sala) a Palazzo Montereale Mantica, sono in programma una mostra diffusa dal titolo “Il Made in Italy attraverso i suoi luoghi” (cinque itinerari distribuiti in otto negozi del centro storico), le tradizionali Lezioni in Vetrina nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 marzo durante le quali giovani designer presenteranno alcuni progetti sviluppati durante il percorso accademico triennale dell’ISIA Roma Design insediato nel Consorzio Universitario di Pordenone.