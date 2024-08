Pordenone Fc e Banca 360 FVG per il rilancio del calcio neroverde in città

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo un anno di forzata assenza dai campi di gioco (e dagli spalti), il calcio a Pordenone è tornato con grande entusiasmo ed energia: le premesse fanno ben sperare per un rilancio sotto il profilo agonistico – nel campionato di Promozione FVG, girone A -, ma soprattutto di impatto sociale, grazie anche alla centralità che si è voluta dare al vivaio.

PAROLA DELLO STORICO CAPITANO. “Il Settore giovanile del Pordenone Fc è ripartito assieme alla Prima squadra – ha ricordato, non senza tradire emozione, il responsabile Mirko Stefani, che è stato anche lo storico capitano dei ramarri, nella notte di Inter-Pordenone come nella vittoria della C e nel triennio in B -, una ripartenza avvenuta con grande entusiasmo, ma soprattutto con l’idea di ridare dei valori, delle opportunità ai ragazzi della città e delle zone vicine di rivestire i colori neroverdi che tanto sono mancati in quest’anno di assenza. Abbiamo fatto un lavoro importante, impegnativo, che è iniziato a metà giugno, per cui il tempo non è stato dalla nostra parte, però abbiamo avuto un’ottima risposta da parte delle famiglie e abbiamo capito quanta passione, quanto desiderio c’era di rivestire, di indossare nuovamente questa maglia gloriosa che tanto ha dato alla nostra comunità”.

LA BANCA DEL TERRITORIO. Per sostenere questo percorso, è intervenuta Banca 360 FVG che sarà sponsor di maglia nel campionato di Promozione regionale ai nastri di partenza il 15 settembre, esattamente come accade anche per l’Udinese in Serie A.

“Pordenone, dove abbiamo anche la sede legale dell’Istituto di credito – ha spiegato il vice direttore generale, Sandro Paravano -, rappresenta un territorio sul quale intendiamo investire parecchia della nostra energia, che stiamo creando con la nuova banca, per cui siamo molto fieri di sostenere il Pordenone Fc a livello di sponsor, assieme agli altri imprenditori della zona. Questo è solo l’inizio di un percorso che intendiamo comunque consolidare anche nei prossimi anni”.

Banca 360 FVG a oggi conta su 57 sportelli in Friuli Venezia Giulia e uno a Bibione, in Veneto, su oltre 400 dipendenti e un patrimonio netto di 310 milioni di euro.

IL PRESIDENTE. Una partnership che tutti si augurano foriera di grandi soddisfazioni. “Pordenone Fc è una realtà che nasce in città per far ripartire il calcio neroverde. Siamo una società neocostituita da sette imprenditori del territorio naturalmente appassionati di calcio che hanno voluto in qualche maniera riprendere questo percorso – ha spiegato il presidente Gian Paolo Zanotel -. Le nostre strade si sono incrociate con quelle di Banca 360 FVG: per noi è stata effettivamente una grande opportunità, una fortuna perché evidentemente leghiamo il brand di questa nuova realtà sportiva a un importante marchio di un istituto di credito di caratura che opera con successo sul territorio regionale”.