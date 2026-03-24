Pordenone protagonista dell’innovazione: CGN Fintech vince l’Innovation of the Year

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma terra di innovazione: CGN Fintech, società con sede a Pordenone, è stata premiata ai Fintech Awards 2026 di Milano con il riconoscimento “Innovation of the Year”. Un risultato che dimostra come anche nelle aree lontane dai grandi hub finanziari nascano soluzioni capaci di distinguersi nel panorama nazionale della tecnologia applicata alla finanza.

Durante l’evento, tenutosi al Magna Pars di Milano lo scorso 19 marzo, vengono premiate ogni anno le migliori aziende italiane nel mondo fintech (financial technology) che si distinguono nell’ambito della digitalizzazione dei processi finanziari, sulla base di una valutazione tenuta dal centro ricerche di LC Publishing Group e ItaliaFintech e da una giuria composta da esperti del settore.

L’impatto innovativo di CGN Fintech nasce dall’esperienza del Gruppo Servizi CGN, realtà pordenonese con oltre trent’anni di competenze nel mondo fiscale. L’azienda sta infatti costruendo un modello di fiscal fintech unico nel suo genere, che valorizza il patrimonio tecnico maturato dal gruppo nel mercato della consulenza fiscale e del lavoro.

La soluzione premiata rappresenta un’innovazione assoluta nel mercato italiano: consentirà di effettuare bonifici validi ai fini delle detrazioni fiscali direttamente all’interno dell’esperienza di acquisto, sia online sia in negozio. Una proposta che anticipa un nuovo modo di gestire pagamenti e fiscalità, avvicinando consumatori ed esercenti a un modello più semplice, digitale e immediato.

«Ci aspettiamo che questa soluzione possa diventare un nuovo standard di pagamento per gli acquisti detraibili» – commenta Daniele Paparotti, Amministratore Delegato di CGN Fintech – «Siamo orgogliosi di questo premio, perché riconosce la bontà del progetto e il valore della squadra che lo sta portando avanti, mettendo a frutto la grande competenza fiscale del Gruppo CGN. Siamo fieri di dimostrare che anche in Friuli-Venezia Giulia si fa innovazione capace di distinguersi a livello nazionale».