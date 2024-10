GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Pordenone previsto l’arrivo di 20mila visitatori da tutto il mondo per la fiera internazionale Sicam, incentrata sugli accessori per l’industria del mobile, in programma dal 15 al 18 ottobre. Il Comune ha organizzato la seconda edizione di Enjoy with Sicam che prevede un “fuori salone” con appuntamenti enogastronomici, culturali, musicali e visite guidate in città