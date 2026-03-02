Pordenone si apre all’Europa: InRail presenta il nuovo network ferroviario internazionale

Nuove rotte, nuovi mercati, nuove opportunità per le imprese del Nordest. InRail, player ferroviario internazionale e nuovo gestore del Terminal Intermodale di Pordenone, presenterà il 9 marzo, dalle 14 alle 16, il progetto che porterà l’hub friulano al centro delle connessioni europee.

L’incontro, che sarà ospitato nella sala conferenze di Interporto di Pordenone, riunirà imprenditori, operatori logistici e rappresentanti delle principali associazioni economiche. Ad illustrare progetto e obiettivi Michelangelo Agrusti ( vicepresidente della Cciaa Pordenone Udine e presidente di Confindustria Alto Adriatico), Silvano Pascolo (presidente di Interporto Pordenone), Sergio Bolzonello (amministratore delegato di Interporto di Pordenone), Martin Ausserdorfer (amministratore delegato di InRail) e Lucio Gentile (direttore commerciale di InRail).

Il nuovo piano punta a potenziare i traffici ferroviari internazionali, integrando Pordenone nei corridoi logistici europei e offrendo alle aziende del territorio un accesso più rapido, competitivo e sostenibile ai mercati esteri. Una strategia che rafforza il ruolo dell’interporto come piattaforma di riferimento per l’intermodalità del Nordest.

La partecipazione è riservata agli operatori, è richiesta la registrazione tramite il link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_Rm0757KFUmTYJmDCo-kWaj1L6mFv9pCtD5Nt9YMi9JURUgwQzlSTkpUUFlUSzlNTFhCVTIxT082SC4u&route=shorturl

