A Pordenone ritorna SICAM: in fiera design, materiali per l’industria del mobile

Da martedì 17 a venerdì 20 ottobre 2023 il Quartiere Fieristico di Pordenone ospita l’edizione numero 14 di SICAM, il Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’Industria del Mobile: sono 648 le aziende, provenienti dall’Italia e da altri 33 Paesi esteri presenti in fiera con le loro novità in fatto di design, tecnologie, materiali e soluzioni.

Chi ci sarà:

in esposizione, il 69% delle aziende presenti sono italiane e il 31% estere;

70, in crescita rispetto alle scorse edizioni, sono le aziende tedesche, storicamente il Paese straniero sempre più presente a SICAM, mentre 33 provengono dalla Turchia e 16 dalla Spagna; seguono poi per numero di presenze Austria, Francia, Grecia e Svizzera;

dall’Italia, più del 60% dei 443 espositori proviene dalle regioni a più alta densità di imprese del mobile: dalla Lombardia e dalle regioni del Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige);

sono attesi in visita professionisti e buyers in rappresentanza di oltre 8500 aziende di tutto il mondo: nell’edizione dello scorso anno ne arrivarono da ben 119 differenti Paesi dei cinque continenti.

Quanto grande è SICAM 2023:

l’esposizione 2023 si estende su 18.420 mq netti di stand, su una superficie lorda di padiglioni pari a 40.000 mq, in dieci padiglioni: in crescita rispetto alle precedenti edizioni;

viene utilizzato in questa occasione, per la prima volta, il nuovo padiglione 5, esteso nella sua disponibilità di spazi alle due sezioni 5 BIS e 5 TER: è aggiunto un nuovo spazio di 3000 mq, che ha offerto l’opportunità di ripensare, per quest’area del Salone, il layout espositivo nel suo complesso e di creare quindi ulteriori percorsi di visita, con nuovi collegamenti tra i padiglioni.

In ottobre, a Pordenone: una data e una sede strategiche e particolarmente apprezzate dall’industria del mobile internazionale

“Una delle chiavi del successo della nostra manifestazione – dice Carlo Giobbi, fondatore e storico patron di SICAM – sta proprio nel costante orientamento a dare risposte alle aziende di produzione del mobile proponendo loro, ogni anno nel momento più indicato della stagione produttiva, un’offerta di accessoristica e componentistica sempre più completa e ricca di innovazioni in tutti i settori merceologici: è l’elemento che determina le scelte organizzative e la strategia di gestione del Salone nel suo complesso. In un mercato dinamico che produce design e innovazione a ciclo continuo, SICAM è l’appuntamento che ogni anno permette, soprattutto alle piccole e medie aziende di questo settore, di stringere sempre nuove relazioni di alto profilo e avere visibilità internazionale per lo sviluppo concreto del loro business”.

Anche in questa edizione 2023 SICAM si presenta come l’appuntamento-chiave dell’anno quindi per conoscere e capire i nuovi trend, e per entrare a diretto contatto con le più attuali innovazioni in tema di componentistica e accessoristica per l’industria del mobile. Ottobre è il timing ideale per fare le scelte più adeguate per la prossima stagione di mercato: ecco perché a SICAM vanno in vetrina ogni volta le ultime novità in fatto di materiali, di design e di tecnologie, quelle che verranno più apprezzate nei Saloni Internazionali del Mobile della successiva primavera in tutto il mondo.

“Non è un caso poi – rileva ancora Carlo Giobbi – che SICAM si tenga a Pordenone: siamo nel cuore di uno dei maggiori distretti produttivi europei, quello del Livenza, in cui si collocano molte tra le più importanti concentrazioni industriali d’Italia nel campo del legno-arredamento. In questa zona d’Italia si è sviluppato un sistema integrato di imprese, quasi tutte di dimensioni medie e medio-piccole, che producono un fatturato complessivo di due miliardi di euro, un quarto del totale nazionale. È la sede ideale per far incontrare una volta all’anno i professionisti di tutta la filiera!”

Un punto d’incontro fondamentale per l’industria del mobile, dove stringere relazioni di business di alto profilo

Il format del Salone, ampiamente testato nella sua validità nel corso degli anni, è confermato e si presenta invariato nelle sue linee guida: nell’atmosfera sobria e raffinata per la quale SICAM è diventato un must ovunque riconosciuto e apprezzato, i professionisti in visita trovano disponibili in fiera e sempre più efficienti i servizi volti a favorire nuove occasioni di incontro, anche nei momenti di relax al bar o al ristorante.

L’alta qualità delle partecipazioni genera ogni anno contatti di alto profilo e grande interesse per le prospettive di sviluppo del business che si aprono: è una delle ragioni che spiegano l’altissimo tasso di riconferme (oltre il 90% anche quest’anno) delle aziende che espongono a SICAM, un segnale molto concreto dell’efficacia riconosciuta alla formula del Salone da parte del mercato stesso. Sono visitatori di alto livello quelli che si incontrano a SICAM: nella scorsa edizione in testa tra i visitatori registrati sono stati ancora una volta i titolari d’azienda e i loro direttori generali (complessivamente il 40% delle registrazioni), insieme ai direttori commerciali, acquisti e tecnici (il 19% insieme per questi ruoli); sempre molto numerosi anche gli impiegati tecnici e commerciali, e in ulteriore crescita rispetto al passato (al 6%) i designers e gli architetti d’interni.

Un format e uno stile inconfondibili

L’atmosfera sobria ed elegante dei padiglioni è la firma stilistica di SICAM: non è un aspetto solamente estetico, ma diventa piuttosto un tratto distintivo del Salone, un efficace elemento che contribuisce a rendere piacevole la permanenza tra gli stand e a facilitare l’incontro tra professionisti. Anche negli aspetti legati all’accoglienza, è alta l’attenzione e la cura dei dettagli: dalla disposizione ed efficienza delle caffetterie e dei bistrot nei padiglioni alla scelta dei menu al ristorante e nei buffet, nulla è lasciato al caso. Quest’anno sono stati rivisitati anche i layout di questi servizi per creare punti di accesso più agevoli e snelli, e ridurre i tempi di attesa negli orari di punta. Il miglioramento costante dei servizi è una delle chiavi del successo di una formula e di un format espositivo, quelli di SICAM, che mirano all’efficacia nel rispetto di uno stile sempre votato all’alta qualità e costantemente in evoluzione.

Un sistema di servizi completo e integrato per facilitare la partecipazione a SICAM

Chi viene in fiera a Pordenone deve poter essere concentrato solo sul suo business: sviluppare incontri e relazioni al più alto livello internazionale. “È uno dei principi cardine che orientano ogni anno le nostre scelte organizzative – dice Michele Giobbi, responsabile dei servizi tecnici e delle logistica di SICAM -. Abbiamo un occhio di particolare riguardo al principio per cui chi viene in fiera è qui solo per lavorare. Tutti i servizi che mettiamo a disposizione sono quindi pensati e finalizzati a questo obiettivo: dalla registrazione online all’accoglienza che assicuriamo in aeroporto, sia a Venezia che a Treviso, con il nostro servizio di shuttle dedicato e gratuito che anche quest’anno è ad elevata frequenza”.

Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Comune di Pordenone, è attivato anche un nuovo parcheggio nell’Interporto Commerciale dove sono disponibili ulteriori 500 posti auto e per il quale è attivo, e riservato ai visitatori di SICAM, un servizio gratuito di shuttle bus per il collegamento costante con l’ingresso centrale della fiera. “I servizi di ospitalità a Pordenone che offriamo per gli ospiti di SICAM – prosegue ancora Michele Giobbi – si estende anche ai servizi pubblici di trasporto urbano che, grazie all’accordo che abbiamo stipulato con TPL-ATAP, sono gratuiti per tutte le giornate di manifestazione”.

Pordenone e il suo “Fuori Salone” accolgono gli ospiti di SICAM 2023

Pordenone è una città piccola, ma vivace e frizzante. E accoglie gli ospiti di SICAM con un “Fuori Salone” dedicato: eventi ed iniziative particolari, che si sviluppano durante le giornate di manifestazione grazie alla collaborazione che il team di SICAM ha realizzato con il Comune di Pordenone.

“Quest’anno abbiamo messo a punto, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, un programma nuovo per i nostri ospiti – dice Carolina Giobbi, responsabile per il marketing e la comunicazione di SICAM -. Pordenone è pronta per far conoscere e gustare il bello del suo centro storico e le sue tipicità gastronomiche, per assicurare qualche ora di piacevole relax a tutti dopo una intensa giornata di lavoro in fiera”

Con i suoi palazzi decorati d’impronta tipica veneziana e l’atmosfera suggestiva dei vicoli, la Contrada Maggiore, il corso pedonale che attraversa il centro cittadino, è ricca di bar e ristoranti dove concedersi un aperitivo e una cena in compagnia al termine della giornata in fiera, in ambienti curati e rilassati, e con il contorno unico di un contesto carico di suggestioni e stile. “Per noi di SICAM – ha ribadito Carolina Giobbi – è fondamentale prenderci cura dei nostri ospiti a 360°: è bello infatti, per chi viene a Pordenone in fiera, sentirsi accolto in tutti i momenti della giornata. E per noi questo aspetto fa parte integrante dello stesso format del nostra manifestazione”.