Pordenone: workshop su Diritto d’autore digitale con Confcoop

Anche Confcooperative Pordenone è tra i protagonisti di Eureka, fiera nazionale della cultura e della creatività in programma a Pordenone il 29 e 30 ottobre. Alcune cooperative aderenti e attive nel settore della cultura saranno presenti nello stand con le proprie proposte, per far capire ai visitatori (specialmente giovani) quanto cooperazione e creatività siano strettamente collegate. Si tratta di Claps, Ortoteatro, Polinote cooperativa musicale, Nuove Tecniche, Società cooperativa Ascaretto, Esibirsi, Immaginario Scientifico e SimulArte. Il tutto in collaborazione con Confcooperative Alpe Adria.

Inoltre sempre all’interno dell’evento ospitato dalla Fiera di Pordenone, il 29 ottobre dalle 13 alle 14 sarà organizzato il workshop “Diritto d’Autore 2.0: Opportunità e Sfide per le Imprese Culturali nel Digitale”. Interverranno gli avvocati Alessia La Valle, Roberta Rubini e Alice Rodighiero.

Un’occasione preziosa per capire come, nel vasto universo digitale, le imprese culturali e creative possano esplorare nuove opportunità ma allo stesso tempo affrontare anche sfide uniche nella tutela della proprietà intellettuale.

Il workshop offre strumenti pratici per orientarsi con sicurezza nel complesso panorama del diritto d’autore online, garantendo che la tua creatività venga protetta e valorizzata.