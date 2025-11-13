Porti: Camera vota a favore per Consalvo a presidenza Trieste

La Commissione trasporti della Camera si è riunita ieri nel primo pomeriggio ed ha votato favorevolmente, a maggioranza, per la nomina di Marco Consalvo alla presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Dopo le due audizioni nelle commissioni di Camera e, ieri, Senato, con la votazione di oggi per completare l’iter manca solo il decreto di nomina che deve essere firmato dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Non sono previsti termini per il decreto, che potrebbe dunque essere emanato in qualunque momento. Sono tanti i candidati che sono già stati auditi dalle commissioni parlamentari ma per i quali non è stata ancora fatta una votazione.