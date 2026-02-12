Porti, Cgil: “Basta nomine politiche”

«Il Porto di Trieste e il Porto di Monfalcone rappresentano un asset strategico vitale, non solo per la città coinvolte ma per tutto il territorio regionale e per l’economia nazionale. Proprio per questa ragione, la politica deve fare un passo indietro nella gestione operativa e tecnica degli scali». È quanto dichiarano i segretari generali della Cgil Fvg e delle Camere del lavoro di Trieste e Gorizia, assieme ai vertici regionali e provinciali del sindacato trasporti Filt-Cgil, commentando le indiscrezioni sulla possibile nomina di un militare come segretario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. «Non intendiamo esprimere – si legge nel comunicato della Cgil – alcun giudizio preventivo di tipo personale o professionale. Ciò che riteniamo inaccettabile è che ruoli chiave per il futuro dello sviluppo logistico e industriale del territorio vengano gestiti secondo logiche di “palazzo” o di spartizione di quote tra partiti».

I porti di Trieste e Monfalcone, sostiene ancora la Cgil, «hanno già pagato un grave prezzo in termini di mancato governo dei processi nei due anni precedenti, a causa del lungo immobilismo generatosi dopo l’uscita di Zeno D’Agostino». A maggior ragione, dunque, «hanno bisogno di una guida tecnica autorevole e autonoma, capace di interloquire con tutti gli attori del sistema. Da qui l’appello finale «a chiudere definitivamente la stagione delle nomine calate dall’alto per logiche di appartenenza», per puntare a un’unica priorità: «La crescita del Porto e la salvaguardia dei lavoratori, obiettivi che si raggiungono solo con una gestione professionale e lungimirante».