Porti, Msc a un passo dal 49,9% di Hhla che gestisce la piattaforma logistica di Trieste

Via libera al 49.9% delle quote. Il senato della città di Amburgo ha dato il disco verde all'acquisto da parte di Msc della quota di minoranza di Hhla, società di cui la città tedesca detiene la maggioranza e che ha in concessione la piattaforma logistica del porto di Trieste, realizzata da Icop e dalla quale partirà il Molo VIII. L'operazione dovrà avere il via libera da parte della commissione europea ma è strategica per il gruppo di Aponte che già controlla il Molo VII dello scalo giuliano. L'investimento del governo per la realizzazione del nuovo molo VIII prevede un investimento del privato di 315 milioni a cui si aggiungono 200 milioni che il pubblico ha erogato nel pacchetto di riqualificazione dell'area dell'ex ferriera. Hhla controlla anche il terminal nella città di Amburgo dove la stessa Msc ha intenzione di investire. La trattativa era stata avviata con l'opa della compagnia della famiglia Aponte un anno fa ma il via libera al Senato era uno dei passaggi più delicati.