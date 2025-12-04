Porto, al via l’era Consalvo

Dal cielo al mare. Marco Consalvo da ieri è ufficialmente il nuovo presidente dell’autorità portuale che comprende Trieste e Monfalcone, una nomina – da parte del ministero dei trasporti – complessa arrivata a oltre 500 giorni dalle dimissioni del predecessore Zeno D’Agostino. Il manager originario di Napoli dopo gli importanti risultati al Trieste airport si insedia con l’appoggio di tutta la politica, e non solo, partendo dalle sfide del Pnrr.

Tra le opere c’è l’elettrificazione delle linee, allacciamenti ferroviaria e poi i cantieri legati al molo VIII e la riqualificazione di Servola con l’ex Ferriera.