BUSINESS FVG
giovedì 16 Ottobre 2025
Economia

Porto di Trieste, presentati i rimorchiatori Captain Cat e Med Rigel

Sono progettati per attracco e disormeggio in porti e terminal, interventi antincendio e di contenimento dell'inquinamento da idrocarburi, rimorchio costiero e offshore di imbarcazioni di grandi dimensioni
Redazione
Autore: Redazione

“In questa importante occasione celebriamo il lavoro e la totale abnegazione di chi opera quotidianamente in mare per garantire la sicurezza e il bene comune. Al tempo stesso, diamo la giusta enfasi allo sviluppo portuale di Trieste, una città che ha scelto di investire con convinzione sul proprio rapporto con il mare diventando un attore primario nell’economia marittima nazionale e internazionale. Anche per queste ragioni il sistema del Friuli Venezia Giulia sta continuando a supportare con risorse e misure importanti le professioni sul mare che necessitano di competenze e dotazioni tecnologiche adeguate ma anche di una grande passione”. Lo ha sostenuto oggi a Trieste l’assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen che ha portato i saluti del governatore Fedriga nel corso della presentazione ufficiale dei rimorchiatori Captain Cat e Med Rigel, ospitata dalla Capitaneria di Porto di Trieste. Presente alla cerimonia anche l’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, il quale ha rivolto i complimenti alla Tripmare “per questa importante innovazione e per la lungimiranza dimostrata. La presentazione dei nuovi rimorchiatori Captain Cat e Med Rigel non è soltanto un momento di crescita per l’azienda e per il comparto portuale, ma rappresenta anche un passo concreto e simbolico verso un modello di sviluppo che mette al centro la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la qualità dell’innovazione”.

“L’adozione da parte di Tripmare di tecnologie all’avanguardia testimonia una visione industriale chiara e moderna: quella di coniugare sviluppo e tutela ambientale – ha sottolineato l’assessore -. Si tratta di un impegno che va oltre la singola impresa, perché contribuisce a definire l’identità di un porto e di un intero territorio”. Per Scoccimarro la transizione ecologica non si fa con gli slogan, ma con investimenti strategici e con scelte concrete come questa, che rafforzano il ruolo di Porto di Trieste come modello europeo di porto green. “È proprio da realtà come questa – ha rimarcato – che si costruisce la credibilità di un territorio che vuole crescere senza rinunciare alla qualità ambientale e alla salute dei suoi cittadini”.

“Questo è un esempio virtuoso di come pubblico e privato possano camminare insieme: la Regione definisce una rotta chiara verso un futuro sostenibile, e le imprese rispondono con investimenti, visione e responsabilità. È così – ha affermato Scoccimarro – che si costruisce un sistema territoriale forte, capace di coniugare competitività, innovazione e tutela dell’ambiente, consolidando il primato del nostro porto e della nostra regione nel cuore dell’Europa”. Nel corso della presentazione è stato spiegato che i due rimorchiatori Captain Cat e Med Rigel sono progettati per svolgere diverse operazioni: attracco e disormeggio in porti e terminal, interventi antincendio e di contenimento dell’inquinamento da idrocarburi, rimorchio costiero e offshore di imbarcazioni di grandi dimensioni.

Numerose le autorità presenti alla cerimonia.
In primo piano lassessore al Lavoro e formazione Alessia Rosolen. Alla sua destra l’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro.

