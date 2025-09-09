«Porto di Trieste, uscire dall’impasse». domani il punto di Cgil

«I porti sono diventati il palcoscenico di un regolamento di conti tra i partiti di centrodestra. Un’impasse dalla quale bisogna uscire al più presto: per questo chiediamo al governo di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità istituzionali». È la richiesta lanciata dalle segreterie regionali e territoriali della Cgil e della Filt, il suo sindacato dei trasporti, che sullo stallo al vertice del porto di Trieste convocano una conferenza stampa, in programma al Circolo della stampa (Corso Italia 13) alle 10.30 di domani, mercoledì 10 settembre. Interverranno i segretari generali Michele Piga (Cgil Fvg), Massimo Marega (Cgil Trieste), Saša Čulev (Filt Fvg) e Stefano Mauro (Filt Trieste).

«Sui porti italiani e su quello di Trieste – spiegano nella nota che annuncia la conferenza stampa – si sta purtroppo assistendo a un teatrino dell’assurdo. Lo scalo di Trieste, uno dei più strategici del nostro paese, è ormai da più di un anno senza una guida, pur essendo un’infrastruttura centrale in termini di competitività e sviluppo per il territorio provinciale e regionale».