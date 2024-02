Il Porto di Trieste e Monfalcone gestirà anche il tratto ferroviario nello scalo nuovo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sempre più treni e non solo navi. L’Autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale, prima in Italia, ha ottenuto il via libera da parte dello stato di gestire direttamente i binari ferroviari nel porto franco nuovo. Un impegno che si traduce in..

Nel 2023 l’Autority ha gestito 12 mila treni e dal 2018, con la creazione della direzione della infrastruttura ferroviaria, ha potuto assumere il ruolo di coordinatore del sistema ferroviario portuale che ha consentito di muovere il 54% dei container via treno e non via tir.