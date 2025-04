Porto Vecchio: Callari, prosegue impegno Regione per riqualificazione

“La Regione prosegue il proprio impegno nell’iter di riqualificazione di Porto Vecchio. Oltre alle risorse già stanziate per il trasferimento degli uffici regionali, stiamo portando avanti assieme al Comune di Trieste e a Insiel un progetto di infrastrutturazione 5G che coprirà l’intera area, con tempi di realizzazione previsti entro la fine del 2027”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale al Patrimonio e Demanio Sebastiano Callari, a margine dell’assemblea dei soci del Consorzio Ursus in cui è stato approvato il bilancio consuntivo 2024 ed è stato fatto il punto sulla prosecuzione degli interventi per lo sviluppo complessivo del Porto Vecchio. Presenti, oltre alla Regione, i rappresentanti dei soggetti inclusi nell’Accordo di programma siglato a fine 2022, ovvero il Comune di Trieste, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, il consorzio Ursus e il Segretariato regionale del ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia.

Come è stato ricordato nel corso dell’incontro, gli edifici in cui verranno collocati gli uffici dell’Amministrazione regionale saranno i Magazzini 7 e 10 e l’Edificio 118 (quest’ultimo riservato alla Presidenza), mentre l’Hangar 21 ospiterà un moderno hub dell’innovazione tecnologica. I due Magazzini saranno inoltre dotati di una struttura soprelevata in cui troveranno spazio un ristorante e una palestra. Al piano terra del Magazzino 10 sorgerà un asilo nido da 44 posti, di cui 20 riservati ai figli dei dipendenti regionali.

“Un progetto ambizioso e in continua evoluzione, che consentirà di eliminare l’eccessiva frammentazione degli uffici regionali a Trieste portando in un’unica area riqualificata oltre mille dipendenti”, ha evidenziato Callari specificando che, a fronte dell’elevato numero di accessi quotidiani all’area che ne conseguirà, il Comune renderà disponibile un’adeguata quantità di parcheggi in tre edifici attigui agli uffici regionali.