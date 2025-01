Positivo il bilancio 2024 per il sito di Aquileia, + 2% di accessi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I dati confermano il trend positivo del 2023 in termini di afflusso di visitatori che testimonia sempre maggior apprezzamento per il sito Unesco. Il dato è emerso nel corso della presentazione del bilancio 2024 per il sito di Aquileia con la partecipazione dell’assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil, del sindaco di Aquileia Emanuele Zorino, del presidente della Fondazione Aquileia Roberto Corciulo, della direttrice del Museo archeologico nazionale Marta Novello, del direttore della Basilica Andrea Bellavite e del direttore della Fondazione Aquileia Cristiano Tiussi. + 2% il numero complessivo degli accessi registrati ai luoghi della cultura rispetto al 2023; nel 2024 il totale ammonta a 264.977 biglietti emessi (Basilica, Museo archeologico nazionale e Museo Paleocristiano, domus episcopale e domus di Tito Macro) e la somma dei passaggi registrati dai portali nelle aree archeologiche a ingresso libero ammonta a 476.647. Oltre 150.000 gli arrivi registrati nelle strutture ricettive, oltre 100 gli eventi proposti. Aprile si conferma il mese di maggiore afflusso, per la prima volta si registra rispetto al 2024 una leggera contrazione nei mesi più caldi e una crescita nei mesi primaverili e soprattutto autunnali e invernali a conferma del fatto che il caldo eccessivo dei mesi estivi inizia a modificare le abitudini dei viaggiatori e che il calendario di eventi, l’offerta culturale sempre più ricca e diversificata e la promozione a livello nazionale e internazionale hanno reso la destinazione attrattiva tutto l’anno.