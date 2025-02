Poste Italiane: 2024 anno da record

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ha annunciato i risultati preconsuntivi per l’esercizio 2024, in attesa dell’approvazione definitiva prevista per il 26 marzo 2025, dopo le verifiche e le revisioni legali.

L’anno si è chiuso con un utile netto di 2,01 miliardi di euro, il più alto mai registrato dall’azienda e raggiunto con due anni di anticipo rispetto alle previsioni. I ricavi totali hanno toccato i 12,6 miliardi di euro, segnando una crescita del 5,0% su base annua, grazie alla solidità di tutte le aree di business. Il risultato operativo (EBIT) adjusted ha raggiunto 2,96 miliardi di euro, superando l’ultima guidance e triplicando il livello del 2017.

L’azienda ha inoltre annunciato una proposta di dividendo per azione di 1,08 euro, in crescita del 35% rispetto al 2023, per una distribuzione complessiva di 1,4 miliardi di euro, in linea con la nuova politica dei dividendi, che prevede un pay-out ratio del 70%.

Guardando al 2025, Poste Italiane conferma la traiettoria di crescita, con una previsione di EBIT adjusted a 3,1 miliardi di euro e un utile netto di 2,1 miliardi di euro. La politica dei dividendi è stata ulteriormente rafforzata, con un obiettivo di 7,5 miliardi di euro di dividendi cumulati nel periodo 2024-2028.

Questi risultati confermano Poste Italiane come un punto di riferimento per l’economia e la digitalizzazione del Paese, con una presenza solida sia sul territorio che nei servizi digitali.

Tra le principali aree di crescita: