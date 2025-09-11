Poste italiane: riaperto in versione polis l’ufficio postale di Moggio udinese

Ha riaperto l’ufficio postale di Moggio Udinese. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione di Piazzetta Sandro Pertini, finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Polis, progetto ideato da Poste Italiane, prevede l’ammodernamento, in chiave sostenibile e digitale, di 7mila uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, portando alle comunità i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione. In Friuli Venezia Giulia i Comuni interessati nell’arco dei quattro anni da Polis (approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR) sono 202 su 215.

L’ufficio di Moggio Udinese ha cambiato il suo tradizionale aspetto grazie anche alla realizzazione di uno sportello ribassato, utile per richiedere con comodità i servizi della pubblica amministrazione non appena disponibili, oltre ai servizi ed ai prodotti di Poste Italiane.

Successivamente, quando i servizi saranno gradualmente attivati e come accade già in molti uffici postali Polis, i cittadini di Chiusaforte potranno richiedere certificati Inps per i pensionati (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico); certificati anagrafici e certificati Anpr; servizi della “Giustizia amministrativa” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”.

L’ufficio postale di Moggio Udinese è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.