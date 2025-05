Poste Italiane vola: utili e ricavi ai massimi storici nel primo trimestre 2025

Poste Italiane continua la sua corsa positiva, archiviando un primo trimestre 2025 con risultati finanziari da record. L’utile netto ha segnato un balzo del 19%, attestandosi a 597 milioni di euro, superando le già ottimistiche previsioni degli analisti. A trainare questa performance è un margine operativo in forte crescita (+13%), che raggiunge i 797 milioni di euro, generato da un fatturato complessivo di 3,2 miliardi, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questi numeri solidi mettono Poste Italiane in una posizione ideale per centrare gli obiettivi di crescita fissati per l’intero 2025. L’Amministratore Delegato Matteo Del Fante ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti in tutte le divisioni aziendali, sottolineando la solidità del modello di business e la capacità del Gruppo di adattarsi a un contesto dinamico.

A testimonianza della fiducia nel futuro e della volontà di premiare gli azionisti, Del Fante ha confermato la distribuzione di un dividendo totale di 1,08 euro per azione. Parallelamente, l’azienda guarda al lungo termine con investimenti strategici, come la recente acquisizione di una quota significativa (24,8%) in TIM, diventandone il primo azionista. Questa operazione, definita “strategica di lungo termine”, mira a favorire il consolidamento del mercato italiano delle telecomunicazioni, con Poste Italiane già al lavoro per individuare sinergie operative con TIM, a partire dall’accordo per l’accesso di Postepay alla rete mobile di Telecom.

Tutte le aree in crescita: dai pacchi ai servizi finanziari e assicurativi

L’incremento del 5% dei ricavi è frutto del contributo positivo di tutte le aree di business di Poste Italiane. In particolare, il settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione ha registrato una crescita dell’1,6%, sostenuta dalla forte domanda nel comparto dei pacchi. I Servizi Finanziari hanno performato in maniera eccellente (+5,5%), grazie a un margine di interesse ai massimi storici e a una solida attività commerciale. Anche i Servizi Assicurativi hanno mostrato una notevole robustezza (+11,3%), sia nel ramo vita e previdenza che in quello protezione. Infine, l’ecosistema Postepay continua la sua espansione (+5,0%), trainato dall’aumento delle transazioni e dalla crescita del business energia, che ha visto quasi raddoppiare la sua base clienti.

La solidità finanziaria del Gruppo è ulteriormente confermata da un bilancio robusto e da un elevato Solvency II ratio (305%), che include anche l’impatto di dividendi ulteriori per 500 milioni di euro.

In sintesi, il primo trimestre del 2025 si chiude per Poste Italiane con risultati finanziari record, una solida crescita in tutte le aree di business, la conferma di una politica di remunerazione degli azionisti привлекательная e una visione strategica orientata al futuro, con l’importante investimento in TIM a segnare un nuovo capitolo nella sua storia.