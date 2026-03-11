Postini part-time con 700 euro al mese: protesta in Friuli Venezia Giulia

Una busta paga da circa 700 euro al mese e contratti part-time non scelti. È la denuncia lanciata da Ugo Spadaro, segretario generale di UILPOSTE Friuli Venezia Giulia, durante il sit-in organizzato davanti al Centro di Recapito di Pordenone Santa Caterina.

“Siamo di fronte a un’emergenza sociale che non può più essere ignorata: il divario tra il costo della vita in Friuli Venezia Giulia e le buste paga dei lavoratori postali è diventato un abisso”, ha dichiarato Spadaro, puntando il dito contro la diffusione del part-time involontario. “Esiste una categoria in Poste Italiane che definiamo ‘lavoratori fantasma’. Con 700 euro al mese queste persone sono ben visibili quando c’è da faticare, ma diventano invisibili per la società”.

Il sindacato sostiene di aver già criticato il rinnovo contrattuale del 2024, ritenuto insufficiente. “Avevamo espresso forti perplessità sulla parte economica. Oggi i fatti ci danno ragione: quegli aumenti sono stati polverizzati dall’inflazione”, ha aggiunto Spadaro, denunciando anche l’aumento dei carichi di lavoro.

UILPOSTE FVG chiede ora trasformazioni immediate dei contratti in full-time, nuove assunzioni e una redistribuzione degli utili aziendali nelle buste paga. “La crescita di Poste deve diventare benessere reale per i dipendenti”, conclude il segretario.