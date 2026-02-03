Povertà, assegni di inclusione per 11mila cittadini del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Negli ultimi due anni in Friuli Venezia Giulia sono stati 6.811 i nuclei familiari, pari a 11.523 persone, che hanno beneficiato di almeno una mensilità dell’assegno di inclusione. Si tratta di una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L’importo medio mensile percepito è di 564 euro, rispetto alla media nazionale di 685 euro. In tutta Italia i nuclei familiari beneficiari, sempre tra il 2024 e il 2025, sono stati 935.675, pari a 2 milioni 231.629 persone. I dati sono stati comunicati oggi dall’Inps.

L’assegno di inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza, abolito dal Governo Meloni, mostra un’Italia divisa in due, con la maggior parte dei percettori concentrati al Sud. Dall’Osservatorio Inps emerge come la spesa per l’assegno in Campania sia quasi pari a quella dell’intero Nord.

L’Istituto ha fatto anche sapere che nella nostra regione tra settembre 2023 e dicembre 2025 sono stati 1.118 le persone che hanno percepito almeno una mensilità del Supporto Formazione e Lavoro, con un numero medio di mensilità percepite di 7,4 rispetto alla media nazionale di 7,5. Si tratta di una misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. In tutta Italia i percettori sono stati 228.307.