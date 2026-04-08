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Economia

Pozzuolo, la Regione supporta il ‘Progetto Puccini’

Attraverso i contributi triennali alla cultura
Redazione
Autore: Redazione

 “Il Progetto Puccini è una realtà che entra a pieno titolo tra i soggetti beneficiari dei contributi triennali regionali, a testimonianza della qualità e della solidità di un percorso che ha saputo radicarsi nel territorio e crescere nel tempo. Pozzuolo del Friuli si conferma così una vera e propria Cittadella dell’Opera, un luogo in cui la lirica non solo viene rappresentata, ma viene vissuta e costruita insieme alla comunità”.

Questo il messaggio che il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha portato oggi alla presentazione del Progetto Puccini 2026, promosso da Operaprima-Wien, realtà che da anni coniuga produzione lirica, formazione, coinvolgimento della comunità e cooperazione internazionale, contribuendo a fare di Pozzuolo del Friuli una riconosciuta “Cittadella dell’Opera”.

Un percorso consolidato e sostenuto anche dalla Regione attraverso i contributi triennali alla cultura, che guarda al 2026 con un programma ricco e multidisciplinare: produzioni liriche, concerti, mostre, incontri divulgativi, iniziative di turismo culturale e welfare, fino agli appuntamenti internazionali come la “Tournée dell’amicizia” con l’Austria.

“Con questo progetto – ha commentato il vicegovernatore – lo spettatore diventa protagonista dell’evento culturale e la cultura si trasforma in un’esperienza condivisa, piacevole, capace di unire le persone e generare partecipazione. È questo il valore più autentico di progetti come quello di Puccini 2026”.

Anzil ha quindi rivolto un riconoscimento agli operatori coinvolti: “Dove ci sono professionalità di qualità, passione e capacità di trasformare le idee in realtà, la Regione è presente ed è lieta di accompagnare questi percorsi, contribuendo a realizzare sogni che diventano patrimonio di un’intera comunità”.

“Quello avviato a Pozzuolo del Friuli – ha concluso – è un percorso virtuoso che auspichiamo possa proseguire e consolidarsi ulteriormente, continuando a rappresentare un modello di integrazione tra cultura, territorio e partecipazione attiva”.

Ad aprire il calendario sarà “Intermezzo di Primavera – dal melodramma alla commedia del primo Novecento”, in programma il 12 aprile all’Auditorium di Pozzuolo del Friuli, mentre il cuore del progetto sarà la nuova produzione di “Madama Butterfly”, in scena il 28 e 30 agosto e il 1° settembre nella suggestiva Villa Gradenigo Sabbatini, con il coinvolgimento diretto della comunità locale, delle associazioni e dei giovani in formazione.

Il progetto Operaprima-Wien, con la direzione artistica del maestro Tiziano Duca, si avvale del contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pozzuolo del Friuli e di numerosi partner pubblici e privati, tra cui Enaip, per la parte formativa e partecipativa dei giovani.

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