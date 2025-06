Pr Fesr, oltre 10 milioni per il territorio Fvg

“La flessibilità della programmazione europea ci consente di destinare più di 10 milioni di euro per iniziative a favore del territorio del Friuli Venezia Giulia: in particolare, quasi 5 milioni saranno a disposizione delle imprese per l’efficientamento delle strutture e al miglioramento in generale delle prestazioni”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale – su sua proposta – della modifica al piano finanziario analitico del Programma regionale Fesr 2021-2027.

La revisione si è resa necessaria a causa del rinvio della procedura di revisione di metà periodo del Programma, che comporta il ritardo nell’assegnazione della quota flessibile da 54,8 milioni di euro prevista per il 2025. Per far fronte a tale slittamento e garantire la continuità dei progetti, la Regione ha deciso di riprogrammare circa 10,2 milioni di euro di economie derivanti principalmente dal bando per le energie rinnovabili.

Le risorse saranno destinate, da un lato, all’anticipo di 4,3 milioni di euro su due procedure previste per il secondo quadrimestre del 2025: una dedicata all’efficientamento energetico delle imprese, l’altra a investimenti per la transizione verso l’economia circolare.



Le economie complessive del bando per le energie rinnovabili ammontano a circa 13,3 milioni di euro, ma al momento ne è stata riprogrammata solo una parte, in funzione delle priorità più urgenti. Le somme residue potranno essere utilizzate in una fase successiva, alla luce dei nuovi fabbisogni o dell’esito della revisione intermedia del Programma.