BUSINESS FVG
martedì 16 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Precarietà nella Giustizia: la protesta dei dipendenti dei tribunali del FVG
La Via dei Sapori compie 25 anni e si regala un...
Maltempo, disagi tra Gorizia e Cormons
Cade nella roggia, muore a 71 anni. Ipotesi malore
Lectio Magistralis di Franco Cardini il 18 settembre ad Aquileia
CNA Fvg, il FVG investe sull’edilizia: post incontro con Regione
Carabinieri, Spinola lascia: “Arginato i piccoli fenomeni di microcriminalità”
Ingegneria industriale per l’energia: a Pordenone il corso UniUd per le...
Inflazione a Udine: ad agosto spesa più cara, ma calano le...
Turismo a Pordenone: dati in crescita del 6,6%
BUSINESS FVG


Precarietà nella Giustizia: la protesta dei dipendenti dei tribunali del FVG

Manifestazione a Trieste per la stabilizzazione dei loro contratti. "La Giustizia non è precaria"
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Più della metà del personale precario in forza nei tribunali della regione ha scioperato oggi, aderendo alla protesta indetta dalla Funzione pubblica Cgil a sostegno della stabilizzazione dei 12mila lavoratori assunti a livello nazionale nell’ambito dei progetti Pnrr per l’efficientamento dell’amministrazione giudiziaria. Circa 30 dei 150 dipendenti, assunti tra i 4 tribunali del Friuli Venezia Giulia e la Corte d’Appello giuliana, con contratto in scadenza il 30 giugno 2026, hanno manifestato questa mattina in Piazza dell’Unità, a Trieste. Arrivati da Udine, Gorizia, Pordenone e dal capoluogo regionale, i lavoratori hanno protestato davanti alla Prefettura con slogan come “Siamo il futuro”, “Stop al precariato!” e “La Giustizia non è precaria”.

In mattinata, una delegazione sindacale ha incontrato il Prefetto di Trieste e Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, mentre nel pomeriggio un secondo incontro si è tenuto tra i sindacati e il Prefetto di Gorizia.

Nel comunicato consegnato ai Prefetti, si legge che, nonostante il contributo dei precari all’ammodernamento del sistema giustizia, “non risultano stanziate in adeguati capitoli del bilancio statale le risorse straordinarie necessarie alla stabilizzazione di tutti i lavoratori”. Il sindacato sottolinea inoltre che la stabilizzazione di queste figure professionali darebbe anche una spinta alla contrattazione integrativa e al riconoscimento della carriera di tutto il personale.

Il contingente Pnrr in regione è così suddiviso: oltre metà è impiegato a Trieste (27 lavoratori in Corte d’appello e 50 in tribunale), 35 a Udine, 24 a Pordenone e 12 a Gorizia.

