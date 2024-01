A Premariacco una serata dedicata al Sauvignon

Prosegue il cammino de Le Grandi Verticali delle Città del Vino in Friuli Venezia Giulia. Appuntamento giovedì 8 febbraio alle 19.30 in Rocca Bernarda nella Città del Vino di Capriva del Friuli per il settimo appuntamento del ciclo di incontri, che sarà dedicato al Sauvignon.

Un momento di dialogo con produttori, wine lover ed esperti del settore, guidati da Matteo Bellotto, profondo conoscitore della storia e della tradizione vitivinicola del FVG e scrittore conosciuto a livello internazionale. “Queste serate – sottolinea Bellotto – aiutano a capire che le idee costruiscono squadre, uniscono, fanno passare momenti belli e permettono poi anche di creare un sistema che porti avanti risultati”.

I partecipanti verranno condotti in un vero e proprio viaggio sensoriale, che seguendo il tema “evolvere per non invecchiare”, vedrà la degustazione di annate differenti per ciascuna etichetta proposta. In questa serata verrà proposta la degustazione del Sauvignon delle cantine Ermacora, Rocca Bernarda, Scubla e Tunella.



La serata ha un costo di 35,00 € a persona. Prenotazione obbligatoria:

Pro Loco Buri [email protected] – 0432 673511

La rassegna è realizzata da Città del Vino Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Pro Loco Manzano, Pro Loco BURI – Buttrio, Proloco Mitreo Duino-Aurisina e il Formaggio Montasio.