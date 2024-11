Premiazioni dell’economia e dello sviluppo a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “”Le storie dei 78 premiati di questa sera mi hanno colpito e appassionato. Sono lo specchio di quella economia reale fatta di donne e uomini che ogni giorno alzano le serrande delle loro aziende e, nel loro piccolo, si confrontano con i grandi temi del mondo: l’inflazione, i rincari delle materie prime, i dazi. Come amministrazione pubblica, abbiamo il dovere di lavorare non solo per i numeri e le percentuali, ma anche e soprattutto per le persone, imprenditori e lavoratori che sono i veri protagonisti dell’economia e dello sviluppo”.

Così è intervenuto oggi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, in occasione dell’annuale premiazione dell’economia e dello sviluppo organizzata dalla Camera di commercio Pordenone-Udine. L’iniziativa vuole riconoscere l’impegno di lavoratori e aziende che, attraverso la loro attività, contribuiscono allo sviluppo del territorio regionale dentro e fuori i suoi confini. Rivolgendosi a essi porgendo il ringraziamento della Regione, dopo aver citato i numeri che fotografano la crescita del Pil regionale nel post pandemia (+ 5,1% tra il 2018 e il 2023, con un contestuale aumento delle esportazioni del 29,6%), Bini ha sottolineato come i loro sacrifici nei momenti di maggiore difficoltà abbiano dato slancio all’economia del Friuli Venezia Giulia. “Certo, il contributo dell’Amministrazione regionale è stato importante – ha proseguito l’assessore – con investimenti che, per quanto riguarda le Attività produttive, ormai valgono stabilmente circa mezzo miliardo all’anno. Le risorse stanziate, tuttavia, non basterebbero se non ci fosse un tessuto produttivo resiliente e dinamico, capace di affrontare le sfide e le emergenze del presente con coraggio. Dove regna l’incertezza vince chi riesce ad adattarsi, puntando su flessibilità e costante innovazione: il Friuli Venezia Giulia ha saputo ripartire ed è oggi centro d’interesse per grandi investimenti internazionali”.

Il rappresentante dell’Esecutivo ha inoltre posto l’accento sull’importanza di una programmazione condivisa in un’ottica di crescita e sviluppo del territorio, ricordando la recente stipula dell’Agenda 2030 per la manifattura assieme alle associazioni di categoria. “Se saremo capaci di fare sistema mettendo al centro le persone, sono certo che potremo scrivere ancora delle belle pagine di storia per la nostra regione”, ha concluso Bini. Nel corso della serata sono stati premiati complessivamente 78 aziende e imprenditori, con riconoscimenti che vanno dall’iniziativa imprenditoriale al passaggio generazionale, all’innovazione e sostenibilità e molto altro. Quattro le targhe d’eccellenza assegnate: a Network Nuova Alpe Adria per la cooperazione transnazionale, a Luigi De Puppi per l’economia, all’associazione Comitato di San Floriano per la cultura e a Gianpaolo Pozzo per l’approccio manageriale nello sport. Tra i presenti all’evento anche il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.