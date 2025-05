Premio Crédit Agricole testimoni della storia 2025 al giornalista Fabio Tamburini

Va al direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini la 14^ edizione del Premio Crédit Agricole Testimoni della Storia 2025, un prestigioso riconoscimento promosso da Link Media festival su impulso di Crédit Agricole Italia e d’intesa con il festival pordenonelegge, che riconosce ogni anno figure che hanno saputo raccontare il nostro tempo con autorevolezza, rigore e sensibilità.

Istituito nel 2012, il riconoscimento è stato conferito ad autorevoli firme del giornalismo italiano quali Gianni Minà, Giovanni Floris, Lilli Gruber, Ferruccio de Bortoli, Ezio Mauro, Corrado Formigli, Vittorio Zucconi, Gian Antonio Stella, Giovanni Minoli, Maurizio Molinari, Aldo Cazzullo, Luciano Fontana e, l’anno scorso, alla corrispondente Rai Giovanna Botteri.

“Fabio Tamburini rappresenta oggi una delle voci più autorevoli e apprezzate del giornalismo economico e finanziario italiano – sottolineano le motivazioni del conferimento -. Una voce che, in un mondo spesso caratterizzato da spinte contrapposte e lotte di potere, si è distinta per la sua competenza, il suo equilibrio, la sua indipendenza di giudizio e il suo spirito critico. Non da ultimo, ha anche il grande merito di aver reso molto più accessibili al grande pubblico i temi dell’economia e della finanza, sempre più determinanti per tutti i cittadini.”

La cerimonia di consegna del riconoscimento, rappresentato da un Tallero d’argento dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria quale simbolo di pacifica convivenza fra i popoli, avverrà il prossimo venerdì 16 maggio alle ore 18 in Piazza Unità d’Italia a Trieste, in occasione del Link Media Festival, Festival di riferimento per il mondo dell’informazione, che torna a Trieste con la sua undicesima edizione, confermandosi il principale appuntamento con il giornalismo di qualità. L’evento di venerdì sarà un’occasione per celebrare il ruolo del giornalismo come testimone della storia e voce indispensabile per la comprensione degli eventi globali, e vedrà, dopo la consegna del Premio, un dialogo tra Fabio Tamburini e Paolo Possamai, direttore editoriale Gruppo Nem Nord Est Multimedia.

Il profilo

Nato a Milano, laureato in Giurisprudenza, per otto anni è stato professore a contratto nelle Facoltà di Economia delle Università di Parma e Napoli.

Il primo incarico come giornalista è stato alla redazione di Espansione, storica rivista italiana di economia. In seguito, per il gruppo Class, è stato vicedirettore del settimanale Milano Finanza e del quotidiano MF. Successivamente, è stato inviato e vicecaporedattore della redazione economica di Repubblica a Milano, caporedattore e caposervizio del settimanale economico Il Mondo. Dal 2005 al 2013 è direttore di Radiocor (aggiungendo la direzione della free press del gruppo 24 Ore, 24 minuti) e dal 2010 al 2013 di Radio 24, sempre del Gruppo 24 Ore. In seguito è stato prima editorialista del Corriere della Sera e dell’Ansa, poi vicedirettore dell’Ansa.

Dal 12 settembre 2018 ha assunto la guida del Sole 24 Ore, testata italiana di riferimento dell’informazione economica, finanziaria e normativa, che dirige in parallelo all’agenzia di stampa Radiocor e a Radio24. Tra il 1992 e il 2009 ha pubblicato cinque libri, tra i quali una biografia non autorizzata di Enrico Cuccia e una storia della Borsa italiana raccontata attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti. Presiede, inoltre, il comitato scientifico del Festival dell’Economia di Trento, evento che dal 2006 accompagna il dibattito sulle tematiche economiche e la cui 20esima edizione partirà fra meno di una settimana.

