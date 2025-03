Premio Felix: tra le 70 imprese più competitive del Nord Est, 5 sono di Udine

Sono 70 le aziende più competitive del Nord Est insignite del Premio Industria Felix rispetto ad un oggettivo algoritmo di bilancio, all’affidabilità finanziaria passando anche dalla “reputation”. La regione che ottiene più alte onorificenze di bilancio è il Veneto con 27 imprese, con la provincia di Venezia capofila (5), seguita dall’Emilia Romagna (24) con Venezia (5) prima, dal Friuli Venezia Giulia (12) dove emerge Udine (5) e dal Trentino Alto Adige (7) con Bolzano (5) meglio di Trento.

Le scelte, effettuate da un qualificato Comitato scientifico, sono avvenute dopo una maxi inchiesta condotta su 63mila bilanci di società di capitali con fatturati sopra il milione di euro e con sede legale nel Nord Est nell’anno fiscale 2023, gli ultimi disponibili nel complesso.

A distinguersi nella provincia di Udine sono state Udine Aussafer Due S.R.L., C.D.A. di Cattelan S.R.L. Società Benefit, Fibre Net S.P.A., Gortani S.R.L., Idealservice Soc. Coop. In provincia di Gorizia si sono distinte Az Hospitality S.R.L., Goni S.R.L., Latteria Montanari S.R.L.; 2 aziende in provincia di Pordenone, la Maltempi S.R.L. e la Staticontrol S.R.L. e 2 in provincia di Trieste (la Edizioni El S.R.L. e il Policlinico Triestino S.P.A) sono le altre società segnalate come altamente competitive della nostra regione.