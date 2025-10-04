Premio NuovaPA FVG, innovazioni nella Pubblica Amministrazione del Fvg

Valorizzare le amministrazioni regionali che hanno saputo intraprendere percorsi di rinnovamento organizzativo e di innovazione dei servizi, ponendo al centro la crescita e la formazione dei propri dipendenti. È questo l’obiettivo principale del premio NUOVAPA FVG – “Pubblica amministrazione FVG per il miglioramento e l’innovazione”, giunto con successo alla sua terza edizione.

Promosso da ANCI Friuli Venezia Giulia e dalla Regione FVG e organizzato da ComPA FVG, il Premio rappresenta un riconoscimento concreto delle buone pratiche e delle competenze che rendono la Pubblica Amministrazione regionale un attore fondamentale di sviluppo, efficienza e innovazione.

L’evento si terrà martedì 7 ottobre 2025, alle ore 14.30, presso l’Auditorium della Biblioteca Rizzi dell’Università degli Studi di Udine. Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede la rappresentazione teatrale “La materia invisibile”, seguita da una tavola rotonda dedicata a temi strategici quali la relazione intergenerazionale, l’attrattività del lavoro pubblico e il ruolo dell’innovazione. A seguire, la presentazione dei progetti 2025 e la premiazione delle esperienze più significative.

Il Premio NUOVAPA FVG non è solo un momento celebrativo: esso si configura come un’occasione di confronto e di diffusione di buone pratiche, volto a stimolare idee replicabili da altre amministrazioni e a consolidare un’immagine moderna e propositiva della Pubblica Amministrazione regionale.

L’iniziativa si inserisce in un progetto pluriennale sostenuto dalla Regione FVG e affidato alla Fondazione ComPA FVG, finalizzato a promuovere una nuova narrazione del lavoro pubblico, con particolare attenzione alle giovani generazioni. L’obiettivo è duplice: da un lato, contrastare rappresentazioni stereotipate e non sempre positive della PA; dall’altro, offrire ai giovani l’opportunità di conoscerne da vicino le dinamiche e di coglierne il valore etico, professionale e comunitario.