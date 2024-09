Premio speciale Mela Friuli 2024 alla Heinrich e Astrid Martinelli di Sequals

Conferito nel weekend, sabato 28 settembre in tarda serata, alla Società Agricola Heinrich e Astrid Martinelli & C. S.s. di Sequals (Pn), nell’ambito della 53/a Mostra Regionale della Mela di Pantianicco, organizzata dalla Pro Loco di Pantianicco, il “Premio speciale Mela Friuli 2024” rivolto alle aziende regionali di eccellenza produttrici di mele.



A decretare il premio è stata la commissione composta dai tecnici ed esperti Luca Riva (Regione A. FVG), Gaia Dorigo, Michele Fabbro, Mariangela Sandra, Luca Benvenuto, Simone Saro (Ersa), Daniele Della Toffola e Marco Gani (Arpa), Paolo Ermacora (Università degli Studi di Udine), Andrea Zadro (Circolo Agrario), Ferdinando Cestari (AIAB), Severino Del Giudice (Confagricoltura) e Luigi Fabro, tecnico e storico componente.

La decisione avviene sulla base di rigorosi parametri posti dalla commissione che ha visitato tutte le aziende partecipanti, per valutarne i risultati ottenuti nell’annata (lo stato fitosanitario delle piante, la produttività, la qualità, la pezzatura, i difetti, le infrastrutture aziendali, l’organizzazione aziendale e la sostenibilità, la gestione di: acqua, energia, nutrizione e difesa delle piante).

Oltre al Premio speciale Mela Friuli 2024 sono stati assegnati anche i premi alle migliori aziende: del biologico all’Az. Agr. Giuseppe e Davide De Munari, Loc. Pissarelle di San Vito al Tagliamento (Pn), della zona montana all’Az. Agr. Giuseppe Specogna Loc. Brischis di Pulfero (Ud) e a quella di più piccole dimensioni (superficie inferiore ai 5 ettari) all’Az. Agr. Fausto Pinzano, Rodeano Basso di Rive d’Arcano (Ud).

Sono ben 50 le aziende provenienti da tutta la nostra regione che hanno partecipato al Premio Mela Friuli 2024, all’interno della 53/a Mostra regionale della Mela di Pantianicco riferimento per il mondo produttivo agricolo ma anche appuntamento allegro e festoso che saluta ogni anno con i sapori del nostro territorio e con tante attività, per tutte le età, l’inizio dell’autunno.

Tra le aziende agricole, provenienti dalla montagna alla pianura, che hanno portato in esposizione le proprie mele fresche di raccolta e di varietà diverse come le Golden, le Granny Smith, le Gala o le Fuji alla 53/a Mostra Regionale della Mela di Pantianicco, le “migliori cassette di mele per gruppo varietale”, in esposizione, sono state considerate dalla giuria di tecnici, come quelle con le qualità migliori e presentate dalle aziende agricole Fvg: Freschet Egidio e Formaini S.s. per le “Gala”; La Tiepola di Gabalin Peter e Elmar con le sue “Fuji”; La Ghiaia di Lanz Hannas con le “Granny Smith”; con le “Golden”, Mela di Campagna S.S.A.; Le Rive, per le mele del “Gruppo misto”. Per le “mele a “Ticchiolatura resistente” si distingue l’azienda Podrecca Del Torre di Dario Nereo mentre per le “mele autoctone” il riconoscimento va a Pussini Aldo e infine per il “Gruppo biologico” il riconoscimento va a Specogna Giuseppe. Una menzione speciale è stata assegnata all’azienda agricola di Lauro Carnielli per l’interessante proposta della “Golden Ruggine” molto apprezzata dalla Commissione per le peculiari caratteristiche che la contraddistinguono.

Queste, invece, le segnalazioni per il 19° Concorso internazionale di succo, sidro e aceto di mele, per il quale sono stati analizzati 100 campioni provenienti da 35 aziende (oltre che dal Friuli Venezia Giulia anche da Piemonte, Emilia Romagna, Trentino, Lombardia, dal vicino Veneto e dall’ Austria), una quantità davvero alta nonostante si sia registrato un lieve calo della produzione generale, analizzate dalla commissione del Concorso composta di tecnici, pommelier ed esperti come Lucio Cisilino, Francesco Tonut, Sergio Schinella, Marco Manfrini, Monica Sut, Francesco OrinI, Corazza Barbara.

Ad essersi distinte (alcune hanno inviato più campioni) per la categoria “succo” figurano: Pomis con tre oro, Soini Quinto e figli con due oro, seguono La Tiepola, Christoph Kopp, Anna Ameodo ( azienda “a biologico”), Appleblood Cider, Floribunda, mentre medaglia d’argento é per Fam. Walter Skant , Plant dei Tassi, Bonadiman Christian, Il Frutto Permesso, Il Ranch, Cisorio, Marina Kostinger, Sorger Gunter, De Munari Giuseppe e Davide, Istituto D’Istruzione Superiore “Il Tagliamento”, Malner e L’Ostal; medaglia di bronzo a Geremia Davide e C., Egidio Freschet e Chiara Formaini Val Natisone di Mauro Pierigh, Rosano Cassan Rosano.

Le medaglie d’oro assegnate per i migliori campioni di “sidro” vanno all’azienda Fratelli Marzona Claudio e Adriano, Prima Radice, Martina Kostinger, Fam. Hasenbichler Karlheinz, Appleblood Cider, Paladeus, Christoph Kopp, Fam. Walter Skant, Floribunda, Gunter Sorger, Malner. Le medaglie d’argento sono state quindi assegnate a Cisorio, Lenoklandestino, Substrato di Giacomo Rodolfi.

I campioni di aceto migliori invece sono pervenuti da Cisorio, Mostbarkeiten (due oro), De Munari Giuseppe e Davide. Seguono con medaglia d’argento i Fratelli Marzona Claudio e Adriano e il bronzo va alle aziende Pomis di Peter Larker e alla L’ Ostal.

Per le categorie speciali “distillati” e “aperitivo analcolico” la medaglia d’oro per entrambe le categorie è stata assegnata a Il Frutto Permesso.

In programma oggi, domenica 29 settembre, la “Marcia Mela a Spasso”, iscrizioni dalle 8.30, una gara podistica di 5 e 10 km, seguita dall’apertura dei chioschi. Il pomeriggio è dedicato ai bambini con giochi e attività alle 15.00, e il ballo prosegue con l’orchestra Roger La Voce del Sole, sia alle 16.30 che alle 20.30.

Dal 4 al 6 ottobre la manifestazione ritorna con diversi eventi di intrattenimento e cultura, tra cui il 1° Piaggio raduno , la gara ciclistica 24° Trofeo Franco Cragno, il Concorso dolci a base di mele e miele, un incontro con Angelo Floramo sulla mitologia della mela e appuntamenti musicali e danzanti insieme alle degustazioni di prodotti locali, dalle mele fresche ai numerosi trasformati (succhi, sidro e aceto di mele) fino alle Pomelle, le frittelle di mele di Pantianicco rinomate per la loro prelibatezza.

Tra le numerose delizie, le degustazioni che si svolgeranno nelle giornate della manifestazione, accompagnate dall’Associazione Pommelier e Assaggiatori di Sidro, alla scoperta dei trasformati che hanno partecipato al 19° Concorso internazionale di succo, sidro e aceto di mele, e anche la Valutazione sensoriale con degustazione di mela fresca curata dagli allievi e docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Il Tagliamento” di Spilimbergo, gratuita e aperta a tutti il sabato e la domenica. I chioschi saranno aperti dalle 19.00 nei giorni feriali e dalle 9.00 la domenica; le cucine offriranno servizio sia a pranzo che a cena nei fine settimana. Il menù sarà ricco di piatti tradizionali con anche le mele, compresi i tanti dolci tra cui segnaliamo le Pomelle le frittelle di mele di Pantianicco, rinomate per la loro prelibatezza. Durante l’evento si potranno acquistare mele fresche e i dolci con le mele sfornati freschi, e i prodotti locali come i trasformati dalla mela (succhi, sidro, aceto ) e i mieli del Friuli Venezia Giulia.