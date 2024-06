Premio Top Manager al professore Fabio Puglisi

In occasione dell’Assemblea ordinaria 2024 di Federmanager FVG, a margine del talk show dal titolo “Sanità pubblica, integrativa e digitale: quali prospettive” è stato conferito al professore Fabio Puglisi, Direttore Dipartimento di Oncologia Media, IRCCCS Centro di Riferimento Oncologico CRO di Aviano, l’importante riconoscimento Top Manager 2024, consegnato dal presidente di Federmanager FVG Daniele Damele: “In Friuli Venezia Giulia ci sono tante realtà di eccellenza, tuttavia, molte volte, non viene dato il giusto merito a chi, in casa nostra, raggiunge alti livelli di competenza professionale, sia a livello nazionale, sia internazionale. Per questo oggi, e in questo contesto, abbiamo ritenuto fosse doveroso farlo”. “Il Premio Top Manager, è per noi un riconoscimento molto importante – ha aggiunto il presidente Federmanager FVG – e per la caratura della sua eccellente professionalità, abbiamo deciso di consegnarlo al professore Fabio Puglisi”.

Accettando il premio, il professor Puglisi, si è così espresso: “Questo riconoscimento mi onora, in particolare rispetto a quanto in questa sede si è ribadito a più riprese: la sanità italiana è una realtà d’eccellenza”. “A tal proposito, dobbiamo far sì che i nostri giovani, affinché non se ne vadano all’estero, vengano incentivati senza fare sconti sul risultato finale, ma permettendogli di raggiungere una soddisfazione professionale più precoce rispetto a quella di adesso”.