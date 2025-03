Presentata la nuova piattaforma agevolata per imprese e startup del FVG

Indipendentemente dal settore nel quale operano, le imprese del Friuli Venezia Giulia sono oggi chiamate a innovare e, per farlo, possono contare su un gran numero di opportunità di finanziamento. Cifre importanti sono messe a disposizione sia dall’Unione Europea, sia dallo Stato, grazie a programmi finanziati e co-finanziati, destinati allo sviluppo delle singole regioni. Il Friuli Venezia Giulia può inoltre contare non solo su iniziative regionali (è stato recentemente annunciato, tra gli altri, un nuovo bando da 2 milioni di euro di contributi a fondo perduto per sostenere la creazione e lo sviluppo di startup innovative della regione), ma anche su numerosi programmi di cooperazione transfrontaliera interna.

Da sempre impegnata nel supportare imprese e startup nell’ambito della finanza agevolata, TEC4I FVG, società di servizi e consulenza per l’innovazione delle imprese nel Nord-Est, evidenzia come navigare in questo mare magnum di opportunità non sia facile. Ogni programma e sotto-programma richiede infatti la consultazione di uno specifico portale e questa frammentazione delle informazioni, unita all’effettiva complessità dei processi di candidatura, rischia di ostacolare il pieno sfruttamento delle opportunità disponibili.

Per rispondere a queste criticità, TEC4I FVG ha creato FIN4I, una piattaforma di monitoraggio automatico di bandi e contributi regionali, nazionali ed europei destinati a progetti di ricerca e sviluppo, innovazione, digitalizzazione e sviluppo competitivo delle aziende. Il sistema, messo a punto dalla società udinese, consente alle imprese registrate di ricercare, in maniera facile e intuitiva, le opportunità di finanziamento più adatte alle proprie esigenze in base a diversi parametri, tra i quali: dimensione dell’impresa (piccola, media, grande); esigenza dell’impresa (ricerca e sviluppo, innovazione di processo/organizzativa/di business model, investimento tecnologico/ICT, creazione/sviluppo di nuova impresa, proprietà intellettuale, ecc.); area di riferimento del bando (regionale, nazionale, europeo). “Ci siamo resi conto che c’era bisogno di uno strumentoche aiutasse le imprese del territorio a orientarsi meglio tra le tante opportunità messe a loro disposizione. FIN4I risponde concretamente a questa necessità, rendendo il processo di partecipazione ai bandi più chiaro e immediato”, commenta Stefano Casaleggi, Presidente di TEC4I FVG.

A differenza delle altre piattaforme di monitoraggio dedicate alla finanza agevolata, FIN4I vanta diversi punti di forza. Il primo è che presenta un focus sull’innovazione e monitora quindi unicamente programmi e relativi bandi che prevedono contributi e opportunità per progetti e idee innovative. Il secondo è che è pensata specificatamente per imprese e startup del Friuli Venezia Giulia e filtra unicamente tutte le opportunità a loro dedicate. Infine c’è l’elemento consulenza da parte degli esperti TEC4I FVG, che supportano imprese e imprenditori non solo nella fase di analisi e approfondimento delle diverse opportunità, ma anche in fase di application, con la verifica ed eventuale implementazione di tutti i prerequisiti formali di progetto e di network richiesti dal bando. “Accedere ai giusti finanziamenti può fare la differenza per il futuro di un’idea innovativa. Con una ricerca mirata, come quella che offre la piattaforma FIN4I, abbinata al nostro supporto tecnico specialistico, le imprese possono trasformare le opportunità in progetti di successo”, spiega Tamara Corsano, consultant TEC4I FVG.