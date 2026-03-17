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Presentata oggi alla stampa la 2^ edizione della fiera del Tempo Libero Alpe Adria

Appuntamento a Udine Fiere il 21 e 22 con il salone dedicato alla vita all’aria aperta, al turismo, al benessere e agli animali
Redazione
Autore: Redazione

Le molteplici sfaccettature del tempo libero e della vita outdoor si incontrano in un unico grande evento: Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, in programma per la sua seconda edizione sabato 21 e domenica 22 marzo alla Fiera di Udine.
Un weekend pensato per famiglie, appassionati di viaggi e amanti della vita all’aria aperta, alla ricerca di nuove idee e spunti per vacanze, hobby e tempo libero.

L’iniziativa è stata presentata nel corso della conferenza stampa odierna dalla società Multimedia Tre, che organizza l’evento in collaborazione con Udine Esposizioni. Oltre al Presidente della Fiera Antonio Di Piazza, sono intervenuti Marco Valentini, Presidente Federazione Alpe Adria all’aria aperta; Francesco Milaneschi, Presidente Multimedia Tre; Giuseppe Tanesini, Project Manager della manifestazione

«E’ per noi un’importante manifestazione che, partita in Friuli solo lo scorso anno, ha fin da subito manifestato le proprie potenzialità. Siamo assolutamente soddisfatti – ha precisato il Presidente di Udine Esposizioni Di Piazza – che questo nuovo evento si sia aggiunto al calendario e alle attività che il nostro Campus multifunzionale ospita e promuove in collaborazione con diverse realtà. Gli spazi, la collocazione, la vocazione e il forte legame con il territorio che da sempre caratterizzano la Fiera hanno avuto un ruolo importante nel debutto, nel 2025, di Tempo Libero Alpe Adria. Guardiamo con ottimismo a questa seconda edizione, con l’obiettivo di consolidare sinergie importanti, diversificare ulteriormente l’offerta fieristica e attirare nuovi e più ampi target di pubblico».

Un intero padiglione sarà dedicato al mondo camper e caravan, con veicoli ricreazionali, accessori e soluzioni per il campeggio, dalle ultime novità del mercato ai modelli più pratici e compatti, insieme a caravan, accessori, attrezzature per il campeggio e soluzioni per vivere l’outdoor in tutte le sue sfumature. Una vera vetrina per chi viaggia già da tempo in camper, ma anche per chi sogna di cominciare.

Ampio spazio anche a turismo, viaggi e promozione del territorio, all’enogastronomia, a un settore dedicato alle biciclette e ai relativi accessori, senza dimenticare le proposte per chi ama muoversi in libertà.

Per i camperisti è prevista inoltre la possibilità di partecipare al raduno camper organizzato dalla Federazione Alpe Adria, che a partire dal venerdì pomeriggio presidierà il parcheggio dedicato. 

Nei due giorni di fiera, in Sala Bianca, anche alcuni approfondimenti tematici relativi alle bellezze del territorio, dall’archeologia alla Riserva della Biosfera Alpi Giulie e il territorio di Cividale.

Non mancheranno le aree dedicate alle passioni di grandi e piccini:
My Fantastic Pets, con uno spazio dedicato agli animali esotici e da compagnia, ospiterà oltre 30 tra dimostrazioni ed eventi, particolarmente apprezzati dal pubblico più giovane. Il programma dettagliato è consultabile nel sito dedicato www.myfantasticpets.it


Presente anche Mantra, il salone dedicato al benessere e al mondo olistico, con un ricco programma di conferenze e workshop per chi è interessato alla cura della persona e dell’ambiente. Programma dei corsi e delle pratiche nel sito dedicato www. https://mantra-fieradelbenessere.it

Non poteva mancare per gli amanti delle due ruote un’esposizione di vespe, moto d’epoca e ape car.

Un evento fieristico diffuso che animerà il quartiere fieristico di Udine e visitabile con un unico biglietto di ingresso.

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