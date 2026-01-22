Presidenza Fassa Bortolo a primo membro estraneo alla famiglia

Cambio epocale al vertice del gruppo dei materiali per edilizia Fassa Bortolo, di Spresiano (Treviso). A più di tre secoli dalla sua fondazione l’azienda, nota in particolare per la produzione della calce, sarà guidata da un nome esterno alla famiglia, Alessandro Trivillin, che diviene presidente e amministratore delegato sostituendo Bortolo Fassa.

Quest’ultimo, assieme alla sorella Manuela, rimarrà nel Consiglio di amministrazione mentre il padre, Paolo Fassa, conserva il titolo di presidente onorario. Trivillin, laureato in economia all’università Ca’ Foscari, di Venezia, in precedenza è stato ad anche di Acciaierie Bertoli, di Pozzuolo del Friuli (Udine) e Danieli, di Buttrio (Udine), e attualmente è top manager del gruppo friulano delle cucine Snaidero, di Majano (Udine). Oggi il gruppo Fassa conta 21 siti produttivi, di cui 18 in Italia, 18 in Italia, e nove filiali commerciali, impiegando più di 1.900 collaboratori, generando un fatturato di 680 milioni.