Presidio alla Startech, pagati acconto degli stipendi

Lavoratori in presidio oggi con i sindacati davanti ai cancelli della StarTech di Trieste, dopo il mancato pagamento degli stipendi a fine aprile.

Questa mattina è stato pagato a tutti un primo acconto di 850 euro; la seconda parte dello stipendio potrebbe essere erogata a brevissimo.

Il pagamento degli stipendi era stato annunciato per lo scorso 8 maggio, ma il termine non era stato rispettato con le conseguenti proteste dei sindacati e i giudizi negativi della Regione.