Buona la prima! Esordio di successo per la fiera Agriflumen

Si è svolta dal 27 al 29 ottobre a Fiume Veneto ‘Agriflumen – Fiera Agroalimentare’, una nuova manifestazione agro-culturale con lo scopo di promuovere la cultura agroalimentare, il territorio di Fiume Veneto e, più in generale, della Regione Friuli-Venezia Giulia, attuando sinergie tra i vari attori coinvolti: aziende, esercenti, associazioni, scuole o enti pubblici, valorizzando la filiera corta territoriale e la cultura della terra e civiltà contadina.

Organizzata dal Comune di Fiume Veneto, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio, ha visto il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, la Camera di Commercio di Udine-Pordenone, Coldiretti, Ascom-Confcommercio, Anmil Onlus e Grimel srl.

Oltre 20 eventi si sono tenuti sotto la tensostruttura appositamente installata in piazza Del Des, tra cui, conferenze tecniche, laboratori del gusto con la vendita dei prodotti e/o degustazione, laboratori creativi per bambini, presentazione di libri, musica, teatro, dimostrazioni di trasformazione alimentare. Si è parlato di irrigazione, cibi sintetici, apicoltura, spreco alimentare e tecniche di conservazione, toponomastica e sicurezza sul lavoro.

Le casette di somministrazione e gli spazi di vendita sono stati affidati a pubblici esercizi, artigiani, aziende agricole, associazioni principalmente di Fiume Veneto, anche in partnership tra loro.

“Agriflumen – Jessica Canton, Sindaco del Comune di Fiume Veneto – è una novità per Fiume Veneto. Abbiamo pensato ad un format che fondesse, nello stesso luogo, cultura, divertimento, promozione, tecnica, tutto a tema agricoltura e agroalimentare, con un occhio di riguardo ai bambini. Il risultato di questa prima edizione è stato di gran lunga oltre le aspettative sia dell’amministrazione comunale, che dei partecipanti. Dalle prime stime provvisorie, nella tre giorni sono passate ad Agriflumen oltre 2500 persone e sono stati serviti circa 1500 piatti tipici. Questo risultato permetterà di progettare un’edizione 2024 ancora più ricca di contenuti e attività.

Un ringraziamento ai tanti che hanno creduto sin da subito ad Agriflumen, ai soggetti istituzionali, agli espositori, associazioni, artisti, tecnici, volontari, alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Un ringraziamento particolare all’assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier che ha creduto sin da subito nell’iniziativa, sostenendola in prima persona.”

“In un panorama in cui l’aspetto ‘globale’ prende sempre il sopravvento, iniziative come Agriflumen hanno il compito di valorizzare invece le filiere locali che hanno bisogno del sostegno della comunità per consentire ai produttori di continuare a stare sul mercato. Per avere a disposizione prodotti di qualità – dichiara Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse agroalimentari, durante la cerimonia di inaugurazione – bisogna essere disposti a pagare qualcosa in più allo scopo di mantenere in vita il ciclo produttivo; se invece l’attenzione del consumatore viene dedicata solo al costo, allora si rischia di mettere in ginocchio l’intera filiera.

Se questo concetto viene portato avanti a livello locale laddove nascono alcuni prodotti della tradizione – ha aggiunto Zannier – allora non si fa altro che sensibilizzare la comunità sul valore e la qualità di ciò che trova sul mercato. Per questo motivo la Regione sta accanto e supporta iniziative come Agriflumen, nell’ottica di dare il proprio significativo contributo a sostegno dell’intero comparto agroalimentare made in Friuli-Venezia Giulia”.