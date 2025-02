Prima Riunione dei Coordinatori Nazionali dell’InCE a Belgrado

Si è svolta ieri a Belgrado la prima riunione del Comitato dei Coordinatori Nazionali dell’Iniziativa Centro Europea (InCE) sotto la presidenza serba 2025, che segna l’avvio di un anno importante per il ruolo dell’Organizzazione nel processo di allargamento dell’Unione Europea e nell’adesione dei Balcani Occidentali.

Il Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri, Nikola Stojanovic, in apertura dei lavori, ha delineato il programma per l’anno in corso che include le priorità, quali la connettività, le biotecnologie, la migrazione del lavoro, l’intelligenza artificiale e la sicurezza, settori nei quali l’InCE mira a potenziare l’integrazione e l’innovazione come leve fondamentali per rispondere alle sfide globali e garantire un progresso condiviso.

Alla riunione ha partecipato il Segretario Generale dell’InCE, l’On. Franco Dal Mas, a conferma dell’impegno del Segretariato Esecutivo dell’InCE nell’attuazione degli obiettivi strategici dell’Organizzazione.

Nel corso dell’incontro si e’ ribadita l’importanza del corridoio ferroviario Trieste – Belgrado, un progetto destinato a rafforzare la cooperazione regionale con focus sulla connettività e lo sviluppo sostenibile.

Si è parlato anche di diplomazia giuridica, con particolare attenzione alla lotta alla corruzione e al contrasto della criminalità organizzata. E’ stato, quindi, presentato da Raffaele Langella e Giovanni Tartaglia Polcini del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, il Programma Falcone-Borsellino. Un’iniziativa volta a migliorare la collaborazione tra i Paesi membri nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera. Tale Programma prevede anche corsi di formazione e azioni congiunte per sviluppare le capacità istituzionali dei Paesi in tema di prevenzione e contrasto delle reti criminali, in linea con gli standards UE.

Sono, inoltre, state presentate le candidature per la selezione di due nuovi Vice Segretari Generali rispettivamente per l’Ucraina e Serbia e la riconferma dell’attuale Vice Segretario Generale ungherese, Zsuzsanna Kiraly, un forte segnale di partecipazione e coinvolgimento ai lavori dell’InCE.

La Presidenza serba ha ribadito gli obiettivi strategici cruciali dell’InCE, che si basano sulla promozione dell’integrazione europea, la cooperazione regionale, il sostegno all’ Ucraina, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento dell’InCE come piattaforma centrale per il dialogo e la cooperazione regionale.