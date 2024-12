PrimaCassa Fvg: assegnate 136 Borse di Studio

conquistato i requisiti di merito per aggiudicarsi le borse di studio messe a disposizione da PrimaCassa Fvg. Un traguardo che la Bcc ha voluto festeggiare con un significativo e partecipato evento pubblico svoltosi nella prestigiosa cornice del Teatro “Giovanni da Udine”.

Così, 96 ragazze e 40 ragazzi hanno ricevuto, singolarmente, un giusto riconoscimento e incoraggiamento economico per il loro impegno dedicato allo studio, attraverso un investimento della banca del valore di 100.000 euro. Nel particolare, sono stati 42 gli studenti premiati per la qualità del loro percorso scolastico superiore che porta al diploma; 23 i maturandi; 33 i laureati con laurea triennale; 24 quelli con laurea specialistica e 14 quelli meritevoli per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico.

«Una delle parole forti dell’anno che sta per chiudersi – ha detto il presidente di PrimaCassa Fvg, Giuseppe Graffi Brunoro, rivolgendosi ai giovani presenti in sala – è stata “coraggio” il cui contrario non è “paura”, quella ce l’abbiamo tutti, bensì “rassegnazione” e “indifferenza” che non aiutano a crescere, a realizzare i propri sogni e a conquistare il proprio posto nella vita».

La cerimonia di consegna delle Borse di Studio, condotta dalla giornalista Monica Bertarelli, è stata arricchita dalle riflessioni dello scrittore e insegnante, Enrico Galiano, centrate sull’elogio dell’errore ovvero su: “L’arte di sbagliare alla grande”. «Per rispondere a due domande fondamentali come “Chi sono?” e “Cosa voglio fare davvero?” – ha detto Galiano – non serve evitare gli errori, ma bensì viverli pienamente trasformandoli in una bussola per orientarsi verso ciò che è veramente importante». A tutti i ragazzi premiati è stato pure regalato l’ultimo libro dello scrittore friulano che si è reso disponibile al firmacopie al termine della cerimonia di premiazione.

La serata, inoltre, è stata impreziosita dall’intervento artistico di 45 giovani talenti della Scuola di Danza di Udine “Ceron” e dalle performance musicali dell’Orchestra Giovanile dei Filarmonici Friulani, diretta dal maestro Alessio Venier.

PrimaCassa Fvg, infine, ha reso noto di aver confermato l’iniziativa delle Borse di Studio anche per il periodo 1 settembre 2024 – 31 agosto 2025, con termine di presentazione delle domande fissato al 15 ottobre 2025. PrimaCassa Fvg ha investito 100.000 euro per riconoscere l’impegno degli studenti durante l’anno scolastico 2023-2024. Una festa con i ragazzi al centro

Sono stati 136 gli studenti (soci o figli di soci) che, al termine dell’anno scolastico e accademico 2023-2024, hanno conquistato i requisiti di merito per aggiudicarsi le borse di studio messe a disposizione da PrimaCassa Fvg. Un traguardo che la Bcc ha voluto festeggiare con un significativo e partecipato evento pubblico svoltosi nella prestigiosa cornice del Teatro “Giovanni da Udine”.

Così, 96 ragazze e 40 ragazzi hanno ricevuto, singolarmente, un giusto riconoscimento e incoraggiamento economico per il loro impegno dedicato allo studio, attraverso un investimento della banca del valore di 100.000 euro. Nel particolare, sono stati 42 gli studenti premiati per la qualità del loro percorso scolastico superiore che porta al diploma; 23 i maturandi; 33 i laureati con laurea breve; 24 quelli con laurea specialistica e 14 quelli meritevoli per il conseguimento della laurea magistrale.

«Una delle parole forti dell’anno che sta per chiudersi – ha detto il presidente di PrimaCassa Fvg, Giuseppe Graffi Brunoro, rivolgendosi ai giovani presenti in sala – è stata “coraggio” il cui contrario non è “paura”, quella ce l’abbiamo tutti, bensì “rassegnazione” e “indifferenza” che non aiutano a crescere, a realizzare i propri sogni e a conquistare il proprio posto nella vita».

La cerimonia di consegna delle Borse di Studio, condotta dalla giornalista Monica Bertarelli, è stata arricchita dalle riflessioni dello scrittore e insegnante, Enrico Galiano, centrate sull’elogio dell’errore ovvero su: “L’arte di sbagliare alla grande”. «Per rispondere a due domande fondamentali come “Chi sono?” e “Cosa voglio fare davvero?” – ha detto Galiano – non serve evitare gli errori, ma bensì viverli pienamente trasformandoli in una bussola per orientarsi verso ciò che è veramente importante». A tutti i ragazzi premiati è stato pure regalato l’ultimo libro dello scrittore friulano che si è reso disponibile al firmacopie al termine della cerimonia di premiazione.

La serata, inoltre, è stata impreziosita dall’intervento artistico di 45 giovani talenti della Scuola di Danza di Udine “Ceron” e dalle performance musicali dell’Orchestra Giovanile dei Filarmonici Friulani, diretta dal maestro Alessio Venier.

PrimaCassa Fvg, infine, ha reso noto di aver confermato l’iniziativa delle Borse di Studio anche per il periodo 1 settembre 2024 – 31 agosto 2025, con termine di presentazione delle domande fissato al 15 ottobre 2025.