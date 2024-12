PrimaCassa Fvg: inaugurata la nuova Filiale di Majano

La comunità di Majano si è raccolta attorno alla nuova Filiale di PrimaCassa Credito Cooperativo Fvg, in occasione della sua inaugurazione.

«La nostra banca è radicata sui territori e non li abbandona. Oggi siamo a Majano per far sentire concretamente la nostra vicinanza alla comunità locale, non solo con i nostri qualificati servizi bancari, ma anche attraverso una presenza che significa, sempre, sostegno al volontariato e al mondo della cultura, dello sport e delle tante Associazioni che animano e rendono vivo il territorio», ha detto Giuseppe Graffi Brunoro, presidente di PrimaCassa Fvg, nelle sue considerazioni d’apertura proposte ai numerosi intervenuti al taglio del nastro.

Una sottolineatura condivisa pure dal Sindaco, Elisa Giulia De Sabbata, che ha voluto esprimere gratitudine anche nei confronti della grande professionalità e disponibilità sempre dimostrata da parte degli addetti alla Filiale, in primis dalla direttrice Valentina Nobile.

La Filiale di Majano di PrimaCassa Fvg dispone di locali comodi e riservati, molto adatti per accogliere i clienti e proporre loro, oltre alle classiche operazioni di sportello, servizi di consulenza finanziaria e assicurativa, personalizzati sulla base delle singole esigenze. Non manca una moderna area self accessibile 24 ore su 24, con una dotazione di apparecchiature evolute che permetteranno di svolgere in sicurezza e autonomia numerose operazioni bancarie.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il direttore generale della Bcc, Sergio Copetti e il vicedirettore Alessandro Rosso. Presente anche Marco Pontello, presidente dell’Associazione assistenziale “Obiettivo Benessere” di cui PrimaCassa Fvg è socio sostenitore. La benedizione ai presenti e ai nuovi locali è stata impartita dal parroco di Majano, don Dariusz Gudajczyk.