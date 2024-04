Primavera, ecco cosa fare in caso di sciamatura delle api

Circa 500 richieste di intervento. Numeri che arrivano a sfiorare le 2 mila telefonate se si considera tutte le persone che si sono rivolte la primavera dell’anno scorso anche a Polizia Locale o Vigili del Fuoco. E, con i primi tepori la scena sta per ripetersi di nuovo.

Parliamo delle sciamature delle api che proprio nei mesi da aprile e giugno iniziano un nuovo “viaggio” alla ricerca di una nuova “casa”. É così che può capitare di trovarsi sui rami di un albero in giardino, ma anche in anfratti in muratura delle pareti esterne di casa, sciami con migliaia di api che a un occhio sicuramente non esperto possono sembrare pericolose.

A tranquillizzare i cittadini ci pensa, come ogni anno, il Consorzio Apicoltori della provincia di Udine che, gratuitamente, si occupa di recuperare gli sciami e portarli in nuovi alveari.

“Chiariamo subito un aspetto: le api, a maggior ragione durante la sciamatura, non sono pericolose – tiene a sottolineare il presidente del Consorzio degli apicoltori più grande del Friuli Venezia Giulia, Luigi Capponi -. Le api di uno sciame, infatti, difficilmente pungono, perché sono talmente piene di miele raccolto per il loro viaggio, che non riescono a inarcare l’addome e far fuoriuscire il pungiglione. Certo – avverte – vanno comunque tenuti dei comportamenti corretti, come ad esempio non stazionare nei pressi dello sciame o, colpirlo con qualche oggetto o, a maggior ragione, spruzzare liquidi o gas velenosi. Questo sia perché è contro la legge uccidere le api, sia perché per una mano non esperta potrebbe rivelarsi controproducente con il rischio di far innervosire le api».

Cosa fare

Cosa fare quindi? Nel caso in cui uno sciame approdi in una proprietà privata, il Consorzio Apicoltori di Udine invita i cittadini a contattare direttamente il Corpo dei Vigili del Fuoco, tramite numero unico di emergenza 112, che potrà immediatamente intervenire unitamente all’apicoltore competente per zona. I Vigili del Fuoco, e solo loro, infatti, sono in possesso della lista degli apicoltori fornito dal Consorzio ed esperti nella raccolta, che si sono resi disponibili gratuitamente per il recupero degli sciami.

La sciamatura: qualche informazione

Giornate con cielo terso e temperature primaverili notevolmente sopra la media hanno consentito alle piante di iniziare anticipatamente le fioriture con relativa produzione di polline e in parte di nettare. Normalmente in questo periodo le api, ancora in parte in glomere (ammassate nell’alveare per sopravvivere ai mesi freddi ndr), inizierebbero i voli di purificazione, ma vista la situazione climatica stanno invece importando polline soprattutto prodotto da noccioli, bucaneve e salici, ma anche tarassaco e ciliegi. Questa situazione comporta l’inizio della deposizione da parte della regina di uova e, visto che risulta insufficiente il nettare “importato” dall’esterno, aumenta il consumo delle scorte già presenti nell’alveare. Da qui le sciamature, un fenomeno assolutamente naturale attraverso il quale, oltretutto, le api prolificano la propria specie.