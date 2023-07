Primo semestre oltre le attese per il Consorzio Agrario FVG

Crescono le quote di mercato per il Consorzio Agrario del FVG. Questa la buona notizia emersa dal bilancio del primo semestre presentato presentato nei giorni scorsi dal CDA nella sede di Basiliano. I primi sei mesi hanno sottolineato, però, anche un dato atteso, ovvero il calo del fatturato del consorzio.

“Ci aspettavamo un calo del fatturato – dichiara il Presidente del Consorzio Agrario Gino Vendrame – considerato l’andamento deflattivo dei prezzi dei mezzi tecnici e delle materie prime, tuttavia l’ottimo lavoro svolto ha avuto i suoi ritorni nelle quote di mercato conquistate, che vanno da una media del +2% nei seminativi, fino a superare il +5% in comparti ad elevato contenuto tecnico e consulenziale come quello vitivinicolo ed enologico.”

Grande la soddisfazione di Vendrame all’analisi dei risultati dei progetti innovativi e focalizzati sulla sostenibilità, che parlano di una azienda pronta a proporre soluzioni tecniche e tecnologiche in linea con le richieste della nuova Politica Agricola Comunitaria. “gli oltre 3.000 ha mappati dai nostri tecnici in pochi mesi, hanno dato accesso alle aziende clienti alle immagini satellitari con i dati vegetazionali delle colture e piani di concimazione a rateo variabile; si tratta di una delle proposte che consentono alle aziende di ridurre gli apporti di concimi e agrofarmaci, intervenendo al momento giusto, facendo la cosa giusta, come l’agricoltura di precisione richiede.”

Importanti progetti pilota infatti sono stati messi in campo dal Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia su diversi fronti: connessione e valorizzazione dei dati forniti da macchine e strumentazioni 4.0, implementazione in azienda del calcolo, certificazione e riduzione dell’impronta carbonica, test e validazione di modelli previsionali che riducano gli interventi in campo ed in vigna ed anche pratiche agronomiche che consentano la rigenerazione del suolo, bene prezioso per gli agricoltori e per tutta la comunità del territorio.

Trend in crescita nel comparto vitivinicolo, complice senz’altro la crescente specializzazione del team dedicato e gli investimenti fatti per offrire assistenza e tempestività nelle risposte. “L’inaugurazione ad aprile 2023 del punto vendita EnologiCA a Corno di Rosazzo è stato un segnale importante, – aggiunge il direttore generale Davide Bricchi – che è stato colto dalle aziende che ci stanno dando fiducia. Essere al fianco di realtà importanti e strutturate sicuramente ci dà la possibilità di offrire proposte di alto livello a tutte le tipologie di aziende.”

La sostenibilità e la riduzione dell’impatto sull’ambiente sono stati principi che hanno guidato anche gli investimenti per l’ammodernamento della sede centrale di Basiliano, dove sono stati installati pannelli fotovoltaici per una capacità di 800kwh e che porteranno una riduzione delle emissioni di CO2 stimata in oltre 500 tonnellate annue. “