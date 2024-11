Primo via libera al sostegno alle pensioni minime: in arrivo 350 euro all’anno una tantum

Essere residenti in Friuli Venezia Giulia, titolari di pensione minime e in possesso di una dichiarazione Isee dal valore pari o inferiore a 15 mila euro. L’assessore con delega alla Famiglia Alessia Rosolen ha presentato in Consiglio regionale la misura sociale che prevede lo stanziamento una tantum nel mese di giugno di un importo di 350 euro per chi rientra nel profilo descritto. La dotazione prevede un plafond da 15 milioni di euro e l’obiettivo è renderla strutturale, al momento proseguirà fino al 2026. I soldi verranno erogati dall’inps con le stesse modalità della pensione e si stima una platea di poco superare alle 12 mila e 500 persone. «Tutelare il potere d’acquisto delle famiglie e dei nuclei più disagiati – ha spiegato Rosolen – è al centro della nostra azione politica». La norma è stata approvata quasi all’unanimità dalla sesta commissione guidata da Roberto Novelli. GUARDA IL VIDEO