Pro loco: Bini, sostegno a vitalità territori con 900mila euro

“Con la delibera approvata oggi diamo continuità all’impegno della Regione a sostegno delle Pro loco, riconoscendone il ruolo fondamentale nella valorizzazione delle identità locali e nella promozione turistica del territorio”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, a margine dell’approvazione da parte della Giunta della delibera che autorizza l’assegnazione di contributi all’Associazione Unpli Fvg – Aps per l’anno 2025. L’intervento complessivo, pari a 900mila euro, verrà utilizzato per promuovere l’attività delle associazioni Pro loco (640 mila euro), per le spese di funzionamento di Unpli Fvg Aps (162 mila euro), per il funzionamento degli uffici delle Pro loco (83mila 550 euro) e infine per sostenere gli uffici sede dei consorzi delle Pro loco (14mila 450 euro).

La graduatoria per la concessione dei contributi è stata predisposta dalla Commissione interna dell’Unpli Fvg Aps nella seduta del 3 luglio 2025. Il provvedimento rappresenta una delle linee strutturali di finanziamento regionale e si inserisce nella più ampia strategia di promozione del territorio attraverso il coinvolgimento delle realtà associative di prossimità. “La rete delle Pro loco – ha spiegato l’assessore Bini – rappresenta un presidio culturale e sociale irrinunciabile, in particolare nei piccoli comuni. Questo finanziamento non è soltanto un sostegno economico, ma un segnale di fiducia e valorizzazione del loro operato quotidiano, che spazia dall’organizzazione di eventi alla tutela delle tradizioni locali”.